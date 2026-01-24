हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रAIMIM की युवा पार्षद सहर शेख की बढ़ने वाली है टेंशन! BJP नेता किरीट सोमैया करने वाले हैं ये काम

AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख की बढ़ने वाली है टेंशन! BJP नेता किरीट सोमैया करने वाले हैं ये काम

Sahar Sheikh Controversy: मुंब्रा सीट से पार्षद बनीं सहर शेख के ख़िलाफ बीजेपी किरीट सोमैया ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि वो आज इस मामले पर फिर से पुलिस स्टेशन जाएंगे.

By : आईएएनएस | Updated at : 24 Jan 2026 09:19 AM (IST)
Preferred Sources

बीएमसी में AIMIM के टिकट पर मुंब्रा से चुनाव जीतकर पार्षद बनीं सहर शेख के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कड़ी आपत्ति जताई हैं. उन्होंने कहा है कि वह फिर से पुलिस स्टेशन जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे.

बीजेपी नेता किरीट सौमेया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सहर शेख का बयान साझा करते हुए लिखा कि मुंब्रा में हिंदुओं को धमकी भरे भाषण देने के मामले में एआईएमआईएम की सहर शेख के खिलाफ उनकी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है. इस वीडियो में सहर कहते दिख रही हैं कि, 'हम पूरे मुंब्रा को हरा रंग देंगे.'

आज मुब्रा स्टेशन जाएंगे किरीट सौमैया

किरीट सोमैया ने आगे लिखा कि अपनी शिकायत पर कार्रवाई के लिए वह शनिवार सुबह 10:30 बजे फिर से मुंब्रा पुलिस स्टेशन जाएंगे और सहर शेख के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे.

बता दें कि अपनी जीत के बाद सहर शेख ने कहा था कि हम पांच साल बाद होने वाले चुनावों में और भी बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं. हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं. हम मुंब्रा को इस तरह हरे रंग से रंगना चाहते हैं कि इन लोगों को पछाड़ दिया जाए. पांच साल में मुंबई में जीतने वाला हर उम्मीदवार एआईएमआईएम का होगा.

सहर शेख के ख़िलाफ कार्रवाई की मांग

किरीट सोमैया ने सहर शेख के बयान को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी. अब उनका कहना है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए शनिवार को वह फिर से पुलिस स्टेशन जाएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे.

हालांकि, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने इस विवाद पर कहा है कि सहर ने दिग्गज नेताओं को हराया है. उसने अपने बयान पर सफाई भी दी है कि उसका कहना था कि वह एआईएमआईएम को आगे बढ़ाएगी. पार्टी का रंग हरा है, इसलिए उसने हरे रंग से रंगने की बात की. अगर पार्टी का रंग कोई और होता, तो वह वही रंग कहती. इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने से बचना चाहिए.

हालांकि सहर शेख के इस बयान पर जमकर राजनीति हो रही है. एफआईआर दर्ज करवाने के बाद किरीट सोमैया ने मांग की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो. उनका कहना है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर वह फिर से पुलिस स्टेशन जाएंगे.  

यूपी: 109 बीघा जमीन के लालच में हुई थी 68 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या, पुलिस ने किया मर्डर का खुलासा

Published at : 24 Jan 2026 09:19 AM (IST)
Tags :
Kirit Somaiya MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Sahar Sheikh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पेशाब किया और नग्न कर वीडियो बनाया', BJP विधायक अंकुर राज तिवारी पार मारपीट का आरोप, FIR दर्ज
'पेशाब किया और नग्न कर वीडियो बनाया', BJP विधायक अंकुर राज तिवारी पार मारपीट का आरोप, FIR दर्ज
बॉलीवुड
ओशिवारा फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने KRK को किया गिरफ्तार, एक्टर ने कबूला जुर्म
मुंबई पुलिस ने केआरके को किया गिरफ्तार, एक्टर ने कबूला जुर्म
क्रिकेट
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

J&K Weather Update: Jammu-Kashmir में भारी बर्फबारी, जम्मू-श्रीनगर हाइवे बंद | Snowfall
Weather Update: बर्फीली हवाओं से कांपा Delhi-NCR, मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी! | Winter | Snowfall
Sansani: Gorakhpur की बैड गर्ल का मायाजाल! | Crime News
UP Mock Drill: यूपी के 75 जिलों में हवाई हमलों से बचने के लिए मॉक ड्रिल.. | Mock Drill | Hindi News
Janhit: संतों का अखिल भारतीय 'ओपिनियन' पोल! | Yogi Vs Shankaracharya | Magh Mela | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
यूक्रेन के 2 बड़े शहरों पर रूस ने किया अटैक, 13 लोग घायल, कीव के मेयर ने क्या बताया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पेशाब किया और नग्न कर वीडियो बनाया', BJP विधायक अंकुर राज तिवारी पार मारपीट का आरोप, FIR दर्ज
'पेशाब किया और नग्न कर वीडियो बनाया', BJP विधायक अंकुर राज तिवारी पार मारपीट का आरोप, FIR दर्ज
बॉलीवुड
ओशिवारा फायरिंग मामले में मुंबई पुलिस ने KRK को किया गिरफ्तार, एक्टर ने कबूला जुर्म
मुंबई पुलिस ने केआरके को किया गिरफ्तार, एक्टर ने कबूला जुर्म
क्रिकेट
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
10 चौके और 9 छक्के…इस खिलाड़ी ने जब सिर्फ 21 मिनट में जड़ा शतक, अबतक कायम है ये अनोखा रिकॉर्ड
इंडिया
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', ओडिशा में भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं यूपी की घटनाएं
'जंगलराज का उद्घाटन हो चुका है', भीड़ ने पादरी पर किया हमला तो भड़के ओवैसी, गिनाईं UP की घटनाएं
विश्व
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
खालिदा जिया और शेख हसीना के नेतृत्व का इतिहास फिर भी बांग्लादेश की सियासत में महिला नापसंद, आगामी चुनाव में महज 4.24% उम्मीदवार
जनरल नॉलेज
प्लेटफॉर्म पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन का इंजन क्यों चलता रहता है, क्या इससे ईंधन बर्बाद नहीं होता या कुछ और है वजह?
प्लेटफॉर्म पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन का इंजन क्यों चलता रहता है, क्या इससे ईंधन बर्बाद नहीं होता या कुछ और है वजह?
लाइफस्टाइल
Republic Day 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर घर और ऑफिस सजाने के लिए ये हैं 6 खूबसूरत तिरंगा रंगोली डिजाइन
77वें गणतंत्र दिवस पर घर और ऑफिस सजाने के लिए ये हैं 6 खूबसूरत तिरंगा रंगोली डिजाइन
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
Embed widget