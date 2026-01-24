AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख की बढ़ने वाली है टेंशन! BJP नेता किरीट सोमैया करने वाले हैं ये काम

बीएमसी में AIMIM के टिकट पर मुंब्रा से चुनाव जीतकर पार्षद बनीं सहर शेख के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं होने पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कड़ी आपत्ति जताई हैं. उन्होंने कहा है कि वह फिर से पुलिस स्टेशन जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे.

बीजेपी नेता किरीट सौमेया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर सहर शेख का बयान साझा करते हुए लिखा कि मुंब्रा में हिंदुओं को धमकी भरे भाषण देने के मामले में एआईएमआईएम की सहर शेख के खिलाफ उनकी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है. इस वीडियो में सहर कहते दिख रही हैं कि, 'हम पूरे मुंब्रा को हरा रंग देंगे.'

आज मुब्रा स्टेशन जाएंगे किरीट सौमैया

किरीट सोमैया ने आगे लिखा कि अपनी शिकायत पर कार्रवाई के लिए वह शनिवार सुबह 10:30 बजे फिर से मुंब्रा पुलिस स्टेशन जाएंगे और सहर शेख के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे.

बता दें कि अपनी जीत के बाद सहर शेख ने कहा था कि हम पांच साल बाद होने वाले चुनावों में और भी बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं. हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं. हम मुंब्रा को इस तरह हरे रंग से रंगना चाहते हैं कि इन लोगों को पछाड़ दिया जाए. पांच साल में मुंबई में जीतने वाला हर उम्मीदवार एआईएमआईएम का होगा.

सहर शेख के ख़िलाफ कार्रवाई की मांग

किरीट सोमैया ने सहर शेख के बयान को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी. अब उनका कहना है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिए शनिवार को वह फिर से पुलिस स्टेशन जाएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे.

हालांकि, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने इस विवाद पर कहा है कि सहर ने दिग्गज नेताओं को हराया है. उसने अपने बयान पर सफाई भी दी है कि उसका कहना था कि वह एआईएमआईएम को आगे बढ़ाएगी. पार्टी का रंग हरा है, इसलिए उसने हरे रंग से रंगने की बात की. अगर पार्टी का रंग कोई और होता, तो वह वही रंग कहती. इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने से बचना चाहिए.

हालांकि सहर शेख के इस बयान पर जमकर राजनीति हो रही है. एफआईआर दर्ज करवाने के बाद किरीट सोमैया ने मांग की है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो. उनका कहना है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर वह फिर से पुलिस स्टेशन जाएंगे.

