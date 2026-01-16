पुणे और पिंपरी-चिंचवड में पवार के 'पावर' को झटका, बीजेपी ने दी मात

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपुणे और पिंपरी-चिंचवड में पवार के 'पावर' को झटका, बीजेपी ने दी मात

Pimpri Chinchwad Election Result: अजित पवार और शरद पवार पुणे व पिंपरी-चिंचवड में पार्टी के पुराने गढ़ों को बचाने में नाकाम रहे. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने एनसीपी के दोनों गुटों को करारी शिकस्त दी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 16 Jan 2026 10:11 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था. इसके बावजूद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुणे व पिंपरी-चिंचवड में पार्टी के पुराने गढ़ों को बचाने में नाकाम रहे. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने एनसीपी के दोनों गुटों को करारी शिकस्त दी. चुनाव प्रचार के दौरान अजित पवार ने अपने राज्य स्तरीय सहयोगी बीजेपी पर खुलकर हमला बोला था.  पिछले नौ वर्षों में दोनों नगर निकायों में ‘पटरी से उतरे’ विकास और भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया. 

अजित पवार का प्रभाव कम होने की आशंका

पुणे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कमजोर होती स्थिति से राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी नीत महायुति गठबंधन में अजित पवार का प्रभाव कम होने की संभावना है. क्षेत्र में एनसीपी प्रमुख के वर्चस्व को चुनौती दे रही बीजेपी को रोकने की कोशिश में अजित पवार ने चाचा शरद पवार से अलग होने और पार्टी विभाजन के दो वर्ष से अधिक समय बाद एनसीपी (शरद पवार) के साथ हाथ मिलाया था.

पुणे में अजित पवार केंद्रीय मंत्री और शहर के बीजेपी सांसद मुरलीधर मोहोल से सीधा मुकाबला करते नजर आए. वहीं, पिंपरी-चिंचवड में नगर निकाय में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने स्थानीय बीजेपी विधायक महेश लांडगे को निशाना बनाया. 

रूझानों में दोनों जगह बीजेपी ने हासिल की बढ़त

शुक्रवार (16 जनवरी) को सामने आए रुझानों के अनुसार, बीजेपी दोनों शहरों में निर्णायक जीत की ओर बढ़ती दिखी. पुणे में बीजेपी 110 से अधिक सीट पर आगे है, जबकि एनसीपी 12 और एनसीपी (शरद पवार) दो सीट पर बढ़त बनाए हुए है. 

पिंपरी-चिंचवड में बीजेपी 84 सीट पर आगे है, जबकि एनसीपी 37 सीट पर बढ़त बनाए हुए है.गौरतलब है कि शरद पवार चुनाव प्रचार से लगभग नदारद रहे, जबकि उनकी बेटी और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले भी अधिकांशतः पृष्ठभूमि में ही रहीं. 

पुणे एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने क्या कहा?

एनसीपी की पुणे इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप देशमुख ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि अजित पवार ने प्रचार के दौरान काफी मेहनत की. पुणे और पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका (पीसीएमसी) में नागरिक मुद्दों को उठाते हुए ‘दादा’ ने एक संतुलित घोषणापत्र पेश किया. जिसमें सभी के लिए मेट्रो और पीएमपीएमएल (बस) में मुफ्त यात्रा, 500 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल वाले घरों को संपत्ति कर से छूट और जलापूर्ति में सुधार का वादा शामिल था. 

उन्होंने कहा कि हम हार को विनम्रता से स्वीकार करते हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने मेट्रो व बस में मुफ्त सफर के वादों का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि एनसीपी ने ये आश्वासन इसलिए दिए, क्योंकि उसे पहले से ही अपनी हार का अंदेशा था. 

अजित पवार के बेटे पर सरकारी भूमि के सौदे के आरोप

आठ वर्ष के अंतराल के बाद हुए ये नगर निकाय चुनाव के दौरान अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े मुंधवा भूमि सौदे के विवाद की पृष्ठभूमि में हुए. आरोप है कि 1,800 करोड़ रुपये की 40 एकड़ सरकारी भूमि अवैध रूप से ‘अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी’ को मात्र 300 करोड़ रुपये में बेची गई, जिसमें पार्थ पवार भागीदार हैं.

यह सौदा तब जांच के घेरे में आया जब पता चला कि 21 करोड़ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी को माफ कर दिया गया. इस संबंध में अमाडिया एलएलपी में सह-साझेदार दिग्विजय पाटिल, विक्रेता और दो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए.

Published at : 16 Jan 2026 10:07 PM (IST)
Ajit Pawar MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR PUNE NEWS Maharashtra Muncipal Election
