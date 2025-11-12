बिहार के बाद अब BMC चुनाव पर BJP की नजर, मुंबई में बड़ा बदलाव, 4 नेताओं को नई जिम्मेदारी 

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गए हैं और इसी के साथ अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए तैयारी तेज कर दी है. BMC चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है, जिसके तहत मुंबई में चार नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं.

बीजेपी द्वारा राजेश शिरवाडकर, गणेश खापरकर, आचार्य पवन त्रिपाठी और श्वेता पारुलेकर शामिल हैं. ये नई नियुक्तियां बीजेपी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष और विधायक अमित साटम ने की हैं.

कब होंगे BMC चुनाव?

बीएमसी के चुनाव संभावित रूप से जनवरी 2026 में होने वाले हैं. इसको लेकर सत्तारूढ़ दलों के साथ-साथ विपक्षी दल भी जोरदार तैयारियों में लगे हैं. महायुति एकसाथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रही है तो महाविका अघाड़ी के सहयोगी दल अलग-अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं. कांग्रेस एमवीए से अलग अकेले अपने दम पर बीएमसी चुनाव में उतर सकती है. वहीं, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं. शरद पवार की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है.

हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने घोषणा की थी कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है. कांग्रेस आलाकमान से चर्चा के बाद स्थानीय स्तर पर यह फैसला लिया गया है. कांग्रेस नेता ने कहा था कि बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को 30-35 सीटें मिलती हैं.

हालांकि, कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया कि अगर समान विचारधारा वाले राजनीतिक दल प्रस्ताव रखते हैं, तो पार्टी उनके साथ चुनाव लड़ने को तैयार है. समान विचारधारा वाली बात से साफ है कि कांग्रेस राज ठाकरे के साथ नहीं जाना चाहती और इसी नाराजगी के चलते उद्धव ठाकरे के साथ भी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना चाहती.

वहीं, महायुति की स्थिति स्पष्ट है कि बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, तीनों साथ मिलकर ही बीएमसी चुनाव के मैदान में उतरेंगे.