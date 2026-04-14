हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनीतीश कुमार के बाद बिहार का सीएम कौन? शिवसेना UBT नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस ओर किया इशारा

नीतीश कुमार के बाद बिहार का सीएम कौन? शिवसेना UBT नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस ओर किया इशारा

Bihar के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है. अब अटकलें लग रहीं हैं कि राज्य का नया सीएम कौन होगा, इस बीच शिवेसना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बड़ा दावा किया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 14 Apr 2026 04:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार सीएम पद के लिए महिला की संभावना जताई.
  • नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा.
  • भाजपा बिहार में महिला को सीएम बनाने पर विचार कर सकती है.
  • भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव आज करेगी.

शिवसेना यूबीटी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर कुछ संकेत दिए हैं. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ अटकलें हैं. आगामी 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पेश होने के सदंर्भ में प्रियंका ने दावा किया कि कोई महिला बिहार की सीएम बने तो हैरानी नहीं होगी.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि अगर BJP बिहार में किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाती है, ताकि 'महिला बिल' को और ज़्यादा समर्थन मिल सके, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी. यह बस एक अटकल है, लेकिन कौन जाने क्या हो जाए.

नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा

बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. नीतीश कुमार ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप दिया.  कुमार लोकभावन में महज सात मिनट ही रुके. कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी के साथ इस्तीफा देने के लिए लोक भवन पहुंचे.

इससे पहले दिन में राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे कुमार ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों को मंत्रिपरिषद भंग करने के अपने निर्णय की जानकारी दी, जो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने से पहले की एक संवैधानिक प्रक्रिया है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कुमार से उस समय मुलाकात की, जब वह राज्यपाल सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए रवाना हो रहे थे.

बिहार में नितीश कुमार के इस्तीफे पर संजय राउत का सवाल- 'अब क्यों हो रही नए CM में देरी?'

बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी भाजपा आज दोपहर करीब तीन बजे अपने कार्यालय में विधायक दल के नेता का चुनाव करेगी. भाजपा के संसदीय बोर्ड द्वारा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस उद्देश्य से पटना पहुंच चुके हैं. 

Published at : 14 Apr 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Maharashtra News BIhar Politics Priyanka Chaturvedi BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
नीतीश कुमार के बाद बिहार का सीएम कौन? शिवसेना UBT नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस ओर किया इशारा
नीतीश कुमार के बाद बिहार का सीएम कौन? शिवसेना UBT नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस ओर किया इशारा
महाराष्ट्र
बिहार में नितीश कुमार के इस्तीफे पर संजय राउत का सवाल- 'अब क्यों हो रही नए CM में देरी?'
बिहार में नितीश कुमार के इस्तीफे पर संजय राउत का सवाल- 'अब क्यों हो रही नए CM में देरी?'
महाराष्ट्र
मुंबई: लाइव कॉन्सर्ट में ड्रग्स ओवरडोज से 2 छात्रों की मौत, आयोजक समेत 6 गिरफ्तार
मुंबई: लाइव कॉन्सर्ट में ड्रग्स ओवरडोज से 2 छात्रों की मौत, आयोजक समेत 6 गिरफ्तार
महाराष्ट्र
सावधान! पुणे में 'दिव्य शक्ति' के नाम पर घिनौना खेल, ढोंगी बाबा ने महिला से लूटे 50 लाख और किया यौन शोषण
सावधान! पुणे में 'दिव्य शक्ति' के नाम पर घिनौना खेल, ढोंगी बाबा ने महिला से लूटे 50 लाख और किया यौन शोषण
Advertisement

वीडियोज

होर्मुज के पानी मेें 'मौत का जाल' !
Noida Labour Protest Update: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन, कई सेक्टर में फैली टेंशन ! | Noida News
Chitra Tripathi: ट्रंप का 'होर्मुज' प्रहार ईरान भी तैयार! | Hormuz | IranUSCeasefire | Janhit
Bharat Ki Baat: होर्मुज़ को लेकर Trump की अगली चाल क्या? | Strait Of Hormuz | Iran- Irael
Sandeep Chaudhary: गैस और महंगाई पर क्यों गरमाई जनता ? सटीक विश्लेषण | Labour Protest | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
CM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा'
CM पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया, 'नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग मिलेगा'
इंडिया
खरगे ने मिलाया हाथ, फिर पीएम मोदी ने कही ऐसी बात, खिलखिला कर हंस पड़े दोनों, देखें मजेदार वीडियो
खरगे ने मिलाया हाथ, फिर पीएम मोदी ने कही ऐसी बात, खिलखिला कर हंस पड़े दोनों, देखें मजेदार वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida Protest LIVE: नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बीच कई कंपनियों में काम ठप, अब तक 350 गिरफ्तार, 7 FIR
LIVE: नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बीच कई कंपनियों में काम ठप, अब तक 350 गिरफ्तार, 7 FIR
साउथ सिनेमा
लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो करवाया अबॉर्शन
लव अफेयर ने डुबोया इस एक्ट्रेस का करियर, शादी से पहले प्रेग्नेंट को करवाया अबॉर्शन
विश्व
US Iran War: चीन के जिस जहाज को US ने लौटाया, उसी ने तोड़ा ट्रंप का चक्रव्यूह, रिच स्टार्री ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट
चीन के जिस जहाज को US ने लौटाया, उसी ने तोड़ा ट्रंप का चक्रव्यूह, रिच स्टार्री ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट
बिहार
Bihar New CM LIVE: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए CM, विधायक दल की बैठक में फैसला, नीतीश कुमार ने दी बधाई
LIVE: सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए CM, विधायक दल की बैठक में फैसला, नीतीश कुमार ने दी बधाई
क्रिकेट
Wisden Award Winners 2026 List: विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
विजडन अवार्ड्स में भारत का दबदबा, 9 मुख्य अवार्ड में 7 भारतीय क्रिकेटर्स ने जीते
विश्व
US Iran War News Live: 'होर्मुज कोई सोशल मीडिया नहीं', अमेरिका की नाकेबंदी पर भड़का ईरान, कहा- अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया तो...
Live: 'होर्मुज कोई सोशल मीडिया नहीं', US की नाकेबंदी पर भड़का ईरान, कहा- अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया तो...
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget