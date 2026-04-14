नीतीश कुमार के बाद बिहार का सीएम कौन? शिवसेना UBT नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस ओर किया इशारा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार सीएम पद के लिए महिला की संभावना जताई.

नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा.

भाजपा बिहार में महिला को सीएम बनाने पर विचार कर सकती है.

भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव आज करेगी.

शिवसेना यूबीटी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर कुछ संकेत दिए हैं. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ अटकलें हैं. आगामी 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पेश होने के सदंर्भ में प्रियंका ने दावा किया कि कोई महिला बिहार की सीएम बने तो हैरानी नहीं होगी.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि अगर BJP बिहार में किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाती है, ताकि 'महिला बिल' को और ज़्यादा समर्थन मिल सके, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी. यह बस एक अटकल है, लेकिन कौन जाने क्या हो जाए.

नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा

बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. नीतीश कुमार ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप दिया. कुमार लोकभावन में महज सात मिनट ही रुके. कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी के साथ इस्तीफा देने के लिए लोक भवन पहुंचे.

इससे पहले दिन में राज्य में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे कुमार ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों को मंत्रिपरिषद भंग करने के अपने निर्णय की जानकारी दी, जो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने से पहले की एक संवैधानिक प्रक्रिया है. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कुमार से उस समय मुलाकात की, जब वह राज्यपाल सैयद अता हसनैन को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए रवाना हो रहे थे.

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बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी भाजपा आज दोपहर करीब तीन बजे अपने कार्यालय में विधायक दल के नेता का चुनाव करेगी. भाजपा के संसदीय बोर्ड द्वारा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस उद्देश्य से पटना पहुंच चुके हैं.