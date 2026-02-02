हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रभिवंडी: आवारा कुत्तों ने ले ली 12 साल के बच्चे की जान, एक साल में 11000 से ज्यादा शिकार

भिवंडी: आवारा कुत्तों ने ले ली 12 साल के बच्चे की जान, एक साल में 11000 से ज्यादा शिकार

Bhiwandi News: जनवरी महीने में 1 हजार 62 लोगों को कुत्तों ने काटा है. सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुत्तों के काटने से बचाने वाली एंटी-रेबीज वैक्सीन समय पर नहीं दी गई, और एक बच्चे की जान चली गई.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 02 Feb 2026 08:42 AM (IST)
महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है. आंकड़े सामने आ रहे हैं कि पिछले साल में 11037 लोगों को कुत्तों ने काटा है. ताजा मामले में कुत्ते के काटने से घायल 12 साल के लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई है. कुत्ते के काटने से मरने वाले लड़के का नाम हामिद सद्दाम खान है.

10 जनवरी को शहर के ईदगाह इलाके में बाहर खेलते समय एक आवारा कुत्ते ने हामिद पर हमला कर दिया और उसके चेहरे पर गर्दन के पास काट लिया. उसे इलाज के लिए समय पर इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. उसके बाद, समस्या फिर से शुरू हो गई.

इलाज के दौरान हो गयी मौत

27 जनवरी को हामिद खान के माता-पिता उसे भिवंडी के इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल लेकर आए. वहां कुत्ते के काटने के संबंध में आगे के इलाज के लिए उसे कस्तूरबा हॉस्पिटल भेज दिया गया. हामिद खान की 31 जनवरी को वहां इलाज के दौरान मौत हो गई. इस घटना से इलाके में हंगामा हो रहा है और शहर में आवारा कुत्तों का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया है. खास तौर पर, नगर पालिका का डॉग स्टेरिलाइजेशन सेंटर, जो 12 साल से बंद था, पिछले साल खोला गया था.

एक महीने में एक हजार से अधिक शिकार

इसके बाद, शहर में आवारा कुत्तों का डर है और जानकारी सामने आ रही है कि जनवरी महीने में 1 हजार 62 लोगों को कुत्तों ने काटा है. सब-डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कुत्तों के काटने से बचाने वाली एंटी-रेबीज वैक्सीन समय पर नहीं दी गई, और एक बच्चे की जान चली गई. यह एक गंभीर मामला है और MLA रईस शेख ने बताया है कि वे सरकार से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे.

पिछले साल 11 हजार से अधिक को काटा

हामिद खान को कुत्ते ने काटा था, उन्हें 10 जनवरी को, फिर 13 और 17 जनवरी को इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और तीनों बार इंजेक्शन की डोज़ दी गईं. उसके बाद 28 जनवरी को मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उनके माता-पिता उन्हें हॉस्पिटल ले आए. उस समय उनका इलाज किया गया और आगे के इलाज के लिए कस्तूरबा हॉस्पिटल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. इंदिरा गांधी मेमोरियल उपजिला हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट डॉ. माधवी पंडारे के मुताबिक, पिछले साल हॉस्पिटल में कुत्ते के काटने के 11062 मरीज़ों का इलाज किया गया है.

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 02 Feb 2026 08:42 AM (IST)
