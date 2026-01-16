भिवंडी-निज़ामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BNCMC) चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 10 बजे शुरू होगी. काउंटिंग रिटर्निंग ऑफिसर और राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में तय काउंटिंग सेंटरों पर होगी, जहां पार्टी के प्रतिनिधि और मान्यता प्राप्त ऑब्ज़र्वर वोटों की गिनती पर नजर रखेंगे.

भिवंडी-निज़ामपुर सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को साल 2002 में ठाणे जिले में औद्योगिक और शहरी इलाके को चलाने के लिए बनाया गया था. कॉर्पोरेशन 90 सीटों में बंटा हुआ है, जिन पर पिछली चुनी हुई संस्था का कार्यकाल खत्म होने और प्रशासनिक शासन की अवधि के बाद में चुनाव हुए.

वोटिंग से पहले, कई वार्डों में बिना विरोध के जीत दर्ज की गई, जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) और उसकी सहयोगी शिवसेना के उम्मीदवारों ने बिना किसी मुकाबले के जीत हासिल की. इन सीटों पर विपक्षी उम्मीदवारों ने या तो अपना नामांकन वापस ले लिया था या उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

वोटिंग के दिन, कॉर्पोरेशन के वार्डों में मतदाताओं ने मुंबई के बाहर ज़्यादातर नगर निगमों में अपनाई गई मल्टी-मेंबर वार्ड सिस्टम के तहत वोट डाले. वोटिंग के घंटों के दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे ताकि शांतिपूर्ण माहौल बना रहे और चुनाव नियमों का पालन हो.