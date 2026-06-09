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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रभिवंडी: 62 वर्षीय के कारोबारी को फेसबुक पर आई फ्रेंड रिक्वेस्ट और फिर हो गई 15 लाख की ठगी, जानें कैसे

भिवंडी: 62 वर्षीय के कारोबारी को फेसबुक पर आई फ्रेंड रिक्वेस्ट और फिर हो गई 15 लाख की ठगी, जानें कैसे

Bhiwandi Cyber Fraud: महाराष्ट्र के भिवंडी में 62 वर्षीय कारोबारी को फेसबुक के जरिए क्रिप्टोकरेंसी निवेश का झांसा देकर करीब 15 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया. एक अज्ञात व्यक्ति ने किया स्कैम.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 09 Jun 2026 11:38 AM (IST)
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  • साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज, पुलिस ने जांच शुरू की.

महाराष्ट्र के भिवंडी में 62 वर्षीय कारोबारी को फेसबुक के जरिए क्रिप्टोकरेंसी निवेश का झांसा देकर करीब 15 लाख रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया. कारोबारी को एक अज्ञात व्यक्ति की फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी, जिसे स्वीकार करने के बाद दोनों के बीच नियमित बातचीत शुरू हुई. 

आरोपी ने खुद को निवेश विशेषज्ञ बताते हुए एक कथित क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जानकारी दी और अधिक मुनाफे का लालच दिया. ठग ने कारोबारी को एक लिंक भेजकर ऐप डाउनलोड करवाया और उसके जरिए निवेश करने के लिए प्रेरित किया. 

दोस्त बन की 15 लाख की ठगी

शुरुआत में कारोबारी ने 13 हजार रुपये निवेश किया, जिसके बदले ऐप पर उसे 25 हजार रुपये का मुनाफा दिखाया गया. शुरुआती लाभ देखकर कारोबारी का भरोसा बढ़ गया और उसने अलग-अलग बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए करीब 15 लाख रुपये निवेश कर दिए. जब कारोबारी ने अपनी रकम निकालने की कोशिश की तो उसकी सभी रिक्वेस्ट खारिज कर दी गईं. आरोपियों ने निवेश की गई रकम और कथित मुनाफा जारी करने के लिए 28 लाख रुपये अतिरिक्त कमीशन की मांग की. 

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

खुद के साथ धोखाधड़ी होने का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई.  शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 तथा आईटी एक्ट की धारा 66C और 66D के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की निवेश संबंधी सलाह और संदिग्ध लिंक से सतर्क रहने की अपील की है. 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
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