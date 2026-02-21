महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में पेशी के बाद राहुल गांधी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं संग बैठक की है. इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ बातें की गई हैं इसके बारे में कांग्रेस नेता अमीन पटेल ने जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि शनिवार (21 फरवरी) को राहुल गांधी के साथ बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी की एकता पर जोर दिया जाना चाहिए.