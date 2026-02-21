हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भिवंडी कोर्ट में पेशी के बाद राहुल गांधी ने की कांग्रेस नेताओं संग बैठक, किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

Bhiwandi News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भिवंडी कोर्ट में पेशी के बाद कांग्रेस नेताओं के साथ एयरपोर्ट पर बैठक की. इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 21 Feb 2026 02:40 PM (IST)
महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में पेशी के बाद राहुल गांधी ने एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं संग बैठक की है. इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ बातें की गई हैं इसके बारे में कांग्रेस नेता अमीन पटेल ने जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि शनिवार (21 फरवरी) को राहुल गांधी के साथ बैठक हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी की एकता पर जोर दिया जाना चाहिए. 

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 21 Feb 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Amin Patel MAHARASHTRA NEWS RAHUL GANDHI CONGRESS
