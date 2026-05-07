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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: भिंडी बाजार में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत अब भी रहस्य, मेडिकल रिपोर्ट में संक्रमण से इनकार

Maharashtra News: भिंडी बाजार में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत अब भी रहस्य, मेडिकल रिपोर्ट में संक्रमण से इनकार

Maharashtra News In Hindi: मुंबई के भिंडी बाजार में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत का रहस्य बना हुआ है. जेजे अस्पताल रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई, अब एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है.

By : सूरज ओझा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 May 2026 09:50 AM (IST)
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मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में एक ही परिवार के चार सदस्यों की रहस्यमयी मौत का मामला अब भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है. मामले में जेजे अस्पताल की माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें किसी भी प्रकार के संदिग्ध संक्रमण या सूक्ष्मजीव मिलने से साफ इंकार किया गया है. यह रिपोर्ट मुंबई पुलिस को सौंप दी गई है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मृतकों के गैस्ट्रिक कंटेंट, ब्लड सैंपल और खाने के अवशेषों की जांच की गई. लेकिन रिपोर्ट में किसी तरह का बैक्टीरियल या अन्य संक्रमण नहीं पाया गया. रिपोर्ट में संक्रमण की संभावना को खारिज किए जाने के बाद मामले की गुत्थी और उलझ गई है.

पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार

अब पुलिस को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट का इंतजार है. अधिकारियों का कहना है कि टॉक्सिकोलॉजी समेत अन्य फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा और जांच की दिशा स्पष्ट होगी. मृतकों की पहचान नसीरीन दोकाडिया (35), आयशा दोकाडिया (16), अब्दुल्ला दोकाडिया (44) और जैनब दोकाडिया (12) के रूप में हुई है. सभी को 26 अप्रैल को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था. परिजनों के अनुसार, एक रात पहले तरबूज खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें उल्टी की शिकायत हुई थी.

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मामले की जांच में जुटी जांच एजेंसियां

पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में किसी आपराधिक साजिश या फाउल प्ले के संकेत नहीं मिले हैं. हालांकि, मौत की असली वजह अब भी सामने नहीं आई है. ऐसे में जांच एजेंसियों की नजर अब एफएसएल रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौत किसी जहरीले पदार्थ या अन्य कारणों से हुई है या नहीं. फिलहाल माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलने के बावजूद यह मामला रहस्य बना हुआ है और पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग भी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 07 May 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
Police Bhendi Bazaar MAHARASHTRA NEWS CRIME
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