भिंडी बाजार में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत अब भी रहस्य, मेडिकल रिपोर्ट में संक्रमण से इनकार

मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में एक ही परिवार के चार सदस्यों की रहस्यमयी मौत का मामला अब भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है. मामले में जेजे अस्पताल की माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें किसी भी प्रकार के संदिग्ध संक्रमण या सूक्ष्मजीव मिलने से साफ इंकार किया गया है. यह रिपोर्ट मुंबई पुलिस को सौंप दी गई है.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मृतकों के गैस्ट्रिक कंटेंट, ब्लड सैंपल और खाने के अवशेषों की जांच की गई. लेकिन रिपोर्ट में किसी तरह का बैक्टीरियल या अन्य संक्रमण नहीं पाया गया. रिपोर्ट में संक्रमण की संभावना को खारिज किए जाने के बाद मामले की गुत्थी और उलझ गई है.

पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार

अब पुलिस को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट का इंतजार है. अधिकारियों का कहना है कि टॉक्सिकोलॉजी समेत अन्य फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का पता चल सकेगा और जांच की दिशा स्पष्ट होगी. मृतकों की पहचान नसीरीन दोकाडिया (35), आयशा दोकाडिया (16), अब्दुल्ला दोकाडिया (44) और जैनब दोकाडिया (12) के रूप में हुई है. सभी को 26 अप्रैल को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था. परिजनों के अनुसार, एक रात पहले तरबूज खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ी थी और उन्हें उल्टी की शिकायत हुई थी.

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मामले की जांच में जुटी जांच एजेंसियां

पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में किसी आपराधिक साजिश या फाउल प्ले के संकेत नहीं मिले हैं. हालांकि, मौत की असली वजह अब भी सामने नहीं आई है. ऐसे में जांच एजेंसियों की नजर अब एफएसएल रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि मौत किसी जहरीले पदार्थ या अन्य कारणों से हुई है या नहीं. फिलहाल माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलने के बावजूद यह मामला रहस्य बना हुआ है और पुलिस के साथ स्वास्थ्य विभाग भी अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है.

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