मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस कमिश्नरेट ने ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी-ड्रग अभियान में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की MD ड्रग्स और उससे जुड़ा कच्चा माल जब्त किया है. इस कार्रवाई को इलाके के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.

एक केस से खुली पूरी ड्रग चेन

इस पूरे मामले की सबसे अहम बात यह है कि एक ड्रग केस की जांच करते-करते पुलिस को पूरे इंटर-स्टेट ड्रग रैकेट का सुराग मिला. जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ड्रग्स का यह नेटवर्क सिर्फ सप्लाई तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक फैला हुआ था. पुलिस ने ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री से लेकर बाजार में पहुंचाने वाली पूरी चेन को बेनकाब कर दिया.

पुलिस जांच में सामने आया कि यह ड्रग रैकेट मुंबई के साथ-साथ दीव दमन और राजस्थान तक फैला हुआ था. अलग-अलग जगहों पर ड्रग प्रोडक्शन सेंटर चल रहे थे, जहां MD ड्रग्स तैयार की जा रही थीं. छापेमारी के दौरान MD ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाला भारी मात्रा में कच्चा माल और तैयार ड्रग्स का बड़ा स्टॉक बरामद किया गया है.

7 से 8 आरोपी गिरफ्तार, तलाश जारी

अब तक इस इंटर-स्टेट ड्रग रैकेट से जुड़े 7 से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस नेटवर्क में और भी लोग शामिल हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि ड्रग्स की सप्लाई किन-किन इलाकों में की जा रही थी और इसके पीछे कौन-कौन बड़े चेहरे जुड़े हुए हैं.

इस पूरी कार्रवाई को मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस कमिश्नरेट के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह ऑपरेशन ड्रग्स के खिलाफ उनकी गंभीरता और सख्त रवैये को दिखाता है.

पुलिस कमिश्नर निकेत कौशिक आज इस पूरे ऑपरेशन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इसमें जब्त किए गए ड्रग्स, कच्चे माल, गिरफ्तार आरोपियों और आगे की जांच को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी. माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.