महाराष्ट्र के भंडारा जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां मोहाडी तहसील में एक डॉक्टर ने चंद रुपयों के लालच में महज 10 दिन की एक नवजात बच्ची का सौदा कर दिया. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची को सुरक्षित बचा लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि, इस घिनौने अपराध का मुख्य सूत्रधार डॉक्टर अभी भी फरार है.

इस मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ तब हुआ जब महिला एवं बाल विकास विभाग की 'चाइल्ड हेल्पलाइन 1098' को एक गुप्त सूचना मिली. सूचना में बताया गया कि पांढराबोडी निवासी मालती वाघमारे नामक महिला के पास एक नवजात बच्ची है, जिसकी कस्टडी संदिग्ध लग रही है. जब विभाग की टीम ने मामले की तफ्तीश शुरू की और संबंधित महिला को पूछताछ के लिए बुलाया, तो वह उपस्थित नहीं हुई. महिला के इस रवैये से अधिकारियों का शक यकीन में बदल गया.

फिल्मी स्टाइल में रेस्क्यू

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया. पुलिस ने कुशारी फाटा इलाके में नाकाबंदी की और एक संदिग्ध वाहन को रोका. तलाशी लेने पर पुलिस ने उस गाड़ी से 10 दिन की बच्ची को बरामद कर लिया.

इलाज के नाम पर धोखा

पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई, उसने सभी को चौंका दिया. इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड गोंदिया का डॉक्टर नितेश बाजपेयी है. आरोपी डॉक्टर ने बच्ची के परिवार को यह कहकर गुमराह किया कि बच्ची को बेहतर इलाज के लिए नागपुर ले जाना पड़ेगा. 'इलाज' की आड़ में उसने बच्ची को अपने कब्जे में लिया और उसे किसी तीसरे पक्ष को 2.5 लाख रुपये में बेच दिया.

मास्टरमाइंड की तलाश जारी

पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है. मुख्य आरोपी डॉ. नितेश बाजपेयी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें जुटी हैं. पुलिस को शक है कि यह डॉक्टर पहले भी ऐसे अपराधों में शामिल रहा हो सकता है.