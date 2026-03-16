Chandrapur Bees Attack: महाराष्ट्र में गर्मी के दिनों के बढ़ने के साथ-साथ मधुमक्खियों के हमलों की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है. हाल ही में चंद्रपुर, जलगांव और नंदुरबार जिलों से मधुमक्खियों के हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए हैं. सोशल मीडिया पर इन हमलों के वीडियो वायरल होने से यह घटनाएं चर्चा का विषय भी बनी हैं.

पहली घटना जलगांव जिले के मुक्ताईनगर में हुई. यहां अंतिम संस्कार में शामिल होने गए नागरिकों पर अचानक मधुमक्खियों ने हमला कर दिया. श्मशान भूमि में भगदड़ मच गई और आठ से दस लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को निजी और ग्रामीण अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया.

चंद्रपुर में मधुमक्खियों के हमले से पांच पर्यटक घायल

चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तालुका के सात बहनें डोंगर क्षेत्र में मधुमक्खियों के हमले में पांच पर्यटक घायल हो गए. शंकरपुर से आए पर्यटक छोटे बच्चे की मन्नत पूरी करने के लिए इस स्थान पर गए थे. अचानक मधुमक्खियों ने हमला किया और सभी पर्यटक इधर-उधर भागने लगे.

पथरीले रास्ते और ऊंचाई की वजह से सुरक्षित बच निकलना मुश्किल हो गया. स्वैब संस्थान और वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर घायल पर्यटकों को बचाया. घायलों का इलाज गोविंदपुर और तलोधी के अस्पतालों में चल रहा है.

नंदुरबार में देर रात मधुमक्खियों का हमला

नंदुरबार के नवापुर तालुका के विसरवाड़ी गांव में देर रात मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया. यहां राजमार्ग के पास देर रात तक बाजार खुला रहता है. इस हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और 30 से 40 अन्य लोग भी घायल हुए. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति ने मधुमक्खियों के छत्ते पर पत्थर फेंका, जिससे हमला शुरू हुआ. घायलों का इलाज विसरवाड़ी ग्रामीण अस्पताल और निजी अस्पतालों में किया जा रहा है.

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि मधुमक्खियों के हमलों को रोकने के लिए निवारक उपाय किए जाएं और पर्यटकों तथा ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.