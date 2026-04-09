बीड: केज तहसीलदार राकेश गिड्डे की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार कार ने खोया नियंत्रण

Beed News: केज तहसीलदार राकेश गिड्डे की सड़क हादसे में मौत, तेज रफ्तार कार ने खोया नियंत्रण
Beed Tehsildar Death: बीड जिले के केज तहसील के तहसीलदार राकेश गिड्डे की सड़क हादसे में मौत हो गई है. घटना के समय वह अपनी कार में अकेले सफर कर रहे थे.
महाराष्ट्र के बीड जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में जिले के केज तहसील के तहसीलदार राकेश गिड्डे की मौत हो गई है ,बताया जा रहा है कि आज सुबह लातूर-अंबाजोगाई हाईवे पर रेनापुर जंक्शन के पास हुए एक भयानक कार एक्सीडेंट में तहसीलदार की मौके पर ही मौत हो गई.
बताया जा रहा है कि तहसीलदार राकेश गिड्डे अपनी कार से जा रहे थे, तभी उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया. एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार पलट गई और चकनाचूर हो गई. नेहरूनगर मोड़ के पास पहुंचने पर उनकी कार ने नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते कार पलटा खा गई. कार में राकेश गिड्डे अकेले सफर कर रहे थे.
खुद गाड़ी चला रहे थे तहसीलदार
इस मामले में मिली शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बीड जिले के केज के तहसीलदार राकेश गिड्डे आज तडके खुद गाड़ी चला रहे थे, और कार में अकेले थे और रेनापुर पुलिस ने शुरुआती अंदाज़ा लगाया है कि यह एक्सीडेंट तब हुआ जब कार अचानक कंट्रोल खो बैठी और तेज रफ्तार में पलट गई.
मौके पर ही तहसीलदार की मौत
एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही लोकल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, घटना की जांच की, तहसीलदार राकेश गिड्डे की बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए रेनापुर के रूरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया.
तहसीलदार की मौत पर जिले में शोक की लहर
इस घटना से इलाके में हलचल मची हुई है. एक काबिल और युवा ऑफिसर की अचानक मौत से रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन समेत पूरे केज तालुका में मातम छा गया है. तहसीलदार की मौत के बाद बीड प्रशासन सदमे में है. अधिकारी की मौत पर पूरे जिले में शोक की लहर दौड़ गई है. इस घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन मामले की आगे की कार्रवाई और उचित जांच में जुट गया है.
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Source: IOCL