महाराष्ट्र के बीड में दर्दनाक सड़क हादसा, एकनाथ शिंदे के नेता की मौके पर ही मौत, पसरा मातम

महाराष्ट्र के बीड जिले में रविवार (1 फरवरी) शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में शिवसेना के स्थानीय नेता चंद्रकांत शहाजी इंगले (50) की मौत हो गई. यह हादसा अहमदनगर-अहिल्यानगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काइज तहसील के डाकेफल इलाके में हुआ.

पुलिस के मुताबिक, इंगले अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

धार्मिक कार्यक्रम से लौटते समय हादसा

पुलिस ने बताया कि चंद्रकांत इंगले एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस आ रहे थे. रास्ते में अचानक पीछे से आई कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है.

चंद्रकांत इंगले, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की काइज तहसील इकाई के उपाध्यक्ष थे. इलाके में उनकी पहचान एक सक्रिय और मिलनसार नेता के तौर पर थी. सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी अक्सर रहती थी, जिस वजह से स्थानीय लोग उन्हें अच्छी तरह जानते थे.

इंगले के परिवार में उनकी पत्नी और दो बेटे हैं. अचानक हुई इस मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घर में मातम का माहौल है, वहीं रिश्तेदार और समर्थक उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं.

कार चालक की तलाश जारी

पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश के लिए टीम बनाई गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

शिवसेना के कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं. वहीं पुलिस से दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.