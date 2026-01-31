सुनेत्रा पवार संभालेंगी NCP की विरासत! अजित के बेटे पार्थ को भी मिलने वाली है बड़ी ज़िम्मेदारी?

बारामती प्लेन हादसे में महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल तेज हो गई है. 28 जनवरी को हुए इस हादसे के बाद सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर बड़े फैसलों की चर्चा शुरू हो गई. इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि एनसीपी का भविष्य किस दिशा में जाएगा और महायुति सरकार में अगला डिप्टी सीएम कौन होगा.

अजित पवार के जाने के बाद एनसीपी के भीतर नेतृत्व को लेकर नई तस्वीर उभर रही है. सूत्रों के मुताबिक पार्टी की कमान अब परिवार के ही दो चेहरों पर टिकी दिख रही है. अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम का चेहरा माना जा रहा है. वहीं बड़े बेटे पार्थ पवार को संसदीय जिम्मेदारी देते हुए राज्यसभा भेजने की बात सामने आ रही है. साथ ही माना ये जा रहा है कि एनसीपी महायुति सरकार में ही बनी रहेगी. इन संकेतों से साफ है कि फिलहाल एनसीपी के दोनों गुटों के विलय की बातचीत को टाल दिया गया है.

सुनेत्रा–पार्थ की भूमिका और राजनीतिक पृष्ठभूमि

सुनेत्रा पवार वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और 2024 में उन्होंने सक्रिय चुनावी राजनीति में कदम रखा था. अब यदि वह डिप्टी सीएम बनती हैं तो महाराष्ट्र में यह पद संभालने वाली पहली महिला होंगी. दूसरी ओर अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजे जाने की तैयारी है. पार्थ पवार 2019 में मावळ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. अजित पवार के बाद संगठन और सत्ता-दोनों स्तरों पर जिम्मेदारी अब सुनेत्रा और पार्थ के कंधों पर आ गई है.

महायुति, विलय और आगे की रणनीति

सूत्रों के अनुसार सुनेत्रा पवार का महायुति सरकार में शामिल होने का फैसला एनसीपी (एसपी) या शरद पवार परिवार को पहले से पता नहीं था. एनसीपी (एसपी) नेतृत्व इस निर्णय से पूरी तरह अनजान रहा. पीटीआई के अनुसार, 31 जनवरी को मुंबई में एनसीपी विधायक दल की बैठक में सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद उनके डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने की संभावना है. वहीं अजित पवार के निधन के बाद दोनों एनसीपी के तत्काल विलय की अटकलों पर भी फिलहाल विराम लगता दिख रहा है.