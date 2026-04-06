बारामती विधानसभा उपचुनाव 2026 के बीच आज (सोमवार, 6 अप्रैल) एक बड़ी राजनीतिक घटना सामने आई है. ओबीसी आंदोलनकारी लक्ष्मण हाके ने अपना नामांकन दाखिल किए बिना ही चुनाव से हटने का फैसला कर लिया है. महायुति के नेताओं, खासकर दत्तात्रय भरणे की सफल मध्यस्थता के बाद हाके ने सुनेत्रा पवार को समर्थन देने का निर्णय लिया है. इससे अब बारामती में मुकाबला सीधे सुनेत्रा पवार बनाम कांग्रेस के आकाश मोरे के बीच होगा.

दत्तात्रय भरणे की सफल कोशिश

लक्ष्मण हाके नामांकन भरने के लिए बारामती पहुंचे थे, लेकिन उसी समय महायुति के नेता सक्रिय हो गए. मंत्री दत्तात्रय भरणे ने तुरंत हाके से मुलाकात की. अजित दादा के निधन से बनी भावनात्मक स्थिति और बारामती के विकास की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हाके से चुनाव से हटने या महायुति को समर्थन देने की अपील की.

सुनेत्रा पवार के एक फोन से बदला समीकरण

खुद सुनेत्रा पवार ने भी लक्ष्मण हाके को फोन कर बातचीत की पहल की थी. हाके ने बताया कि सुनेत्रा पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, उदय सामंत, धनंजय मुंडे और दत्तात्रय भरणे जैसे वरिष्ठ नेताओं ने उनसे संपर्क किया. उन्होंने कहा, “जब इतने बड़े नेता मुझे फोन कर रहे थे, तो मुझे इस पर विचार करना चाहिए.” खासकर सुनेत्रा पवार के फोन के बाद उन्होंने चुनाव से हटने का फैसला किया.

'अपने मुद्दों पर रहूंगा कायम'

लक्षमण हाके ने कहा कि उनका नामांकन फॉर्म तैयार था, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने मुद्दों को आगे भी मजबूती से उठाते रहेंगे.

‘महिला उप मुख्यमंत्री’ का फोन अहम

हाके ने कहा कि सभी नेताओं के फोन आए, लेकिन उनके लिए सबसे अहम और भावनात्मक फोन महाराष्ट्र की महिला उपमुख्यमंत्री का था. उस कॉल के बाद उन्हें लगा कि इस भावनात्मक परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

कांग्रेस ने बनाए रखा मुकाबला

इस बीच, महायुति ने इस चुनाव को निर्विरोध कराने के लिए उद्धव ठाकरे और हर्षवर्धन सपकाळ से भी संपर्क किया था. हालांकि, कांग्रेस ने आकाश मोरे को मैदान में उतारकर मुकाबला बनाए रखा है. वहीं, विधायक रोहित पवार ने भी भावनात्मक अपील करते हुए कहा है कि यह चुनाव “अजित दादा ही लड़ रहे हैं”, इसलिए सुनेत्रा पवार को वोट दिया जाए. आज आकाश मोरे अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं.