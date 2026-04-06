सुनेत्रा पवार के ‘उस’ कॉल से बदले हालात? आकाश मोरे के नामांकन में नहीं आएंगे हर्षवर्धन सपकाल 

सुनेत्रा पवार के ‘उस’ कॉल से बदले हालात? कांग्रेस उम्मीदवार आकाश मोरे के नामांकन में नहीं आएंगे हर्षवर्धन सपकाल
Baramati Bypolls 2026: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल पहले आकाश मोरे के नामांकन के लिए बारामती आने वाले थे, लेकिन अब वह केरल चुनाव में प्रचार के लिए जा रहे हैं और बारामती दौरा रद्द हो गया है.
महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहने वाली बारामती विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होने हैं. इसके लिए नामांकन की आखिरे समय में दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं. कांग्रेस ने रविवार, 5 अप्रैल को बारामती उपचुनाव के लिए आकाश मोरे को उम्मीदवार घोषित किया था.
दिल्ली से इस घोषणा से पहले ऐसी चर्चा थी कि सुनेत्रा पवार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को फोन कर इस उपचुनाव में समर्थन देने की अपील की थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा आकाश मोरे को टिकट देने के बाद माना जा रहा था कि सुनेत्रा पवार की यह कोशिश नाकाम रही.
आकाश मोरे के नामांकन में शामिल नहीं होंगे हर्षवर्धन सपकाल
हालांकि, सोमवार, 6 अप्रैल को नामांकन के दिन राजनीति में नया मोड़ आता दिख रहा है. कांग्रेस ने शुरू से ही बारामती उपचुनाव लड़ने का फैसला किया था. प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के बारामती आकर उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होने की संभावना लगभग तय मानी जा रही थी. आज आकाश मोरे अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, इसलिए सपकाल के वहां आने की उम्मीद थी. लेकिन सुबह अचानक उनका बारामती दौरा रद्द होने की खबर सामने आई.
सुनेत्रा पवार का फोन कॉल बना कारण?
बताया जा रहा है कि उन्हें केरल विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए जाना है, इसलिए उन्होंने अपना दौरा रद्द किया. लेकिन उनके बारामती न आने से कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. यह भी चर्चा है कि क्या इसके पीछे सुनेत्रा पवार का कल किया गया फोन कॉल कारण है? कांग्रेस उम्मीदवार आकाश मोरे आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनके साथ जिला स्तर के नेता मौजूद रहेंगे.
लक्ष्मण हाके भी पीछे लेंगे कदम?
दूसरी ओर, उपचुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले ओबीसी आंदोलनकारी लक्ष्मण हाके के रुख में भी बदलाव की चर्चा है. लक्ष्मण हाके सोमवार को बारामती पहुंचे, लेकिन उन्हें चुनाव से हटने के लिए मनाने हेतु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री दत्तात्रय भरणे और धनंजय मुंडे उनसे मिलने पहुंचे. दोनों नेताओं ने उनसे बातचीत कर सुनेत्रा पवार के समर्थन में नाम वापस लेने का अनुरोध किया. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि लक्ष्मण हाके भी इस चुनावी मैदान से हट सकते हैं.
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Source: IOCL