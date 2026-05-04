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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'हम जश्‍न नहीं मनाएंगे क्योंकि...', बारामती से सुुनेत्रा पवार की जीत पर ऐसा क्यों बोले बेटे जय पवार?

'हम जश्‍न नहीं मनाएंगे क्योंकि...', बारामती से सुुनेत्रा पवार की जीत पर ऐसा क्यों बोले बेटे जय पवार?

Baramati Bypoll Result 2026: बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की. वहीं इस जीत पर बेटे जय पवार ने कहा कि हम जश्न नहीं मनाएंगे.

By : किशन कुमार | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 04 May 2026 03:43 PM (IST)
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महाराष्ट्र की हॉट सीट बारामती विधानसभा उपचुनाव (Baramati Bypoll) में उपमुख्यमंत्री और NCP प्रमुख सुनेत्रा पवार एकतरफा और ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही हैं. 13वें राउंड की गिनती के बाद उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोटों की निर्णायक बढ़त बना ली है, जबकि उनके 22 प्रतिद्वंद्वी 500 वोटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके हैं.

इस प्रचंड जीत पर उनके बेटे जय पवार (Jay Pawar) ने बारामती की जनता का आभार जताया. हालांकि, इस भारी जीत के बावजूद जय पवार ने समर्थकों से एक बेहद भावुक अपील की है.

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'हम में से कोई ऐसा चुनाव नहीं चाहता था'

बेटे जय पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके परिवार और समर्थकों को इस जीत का कोई जश्न नहीं मनाना चाहिए. उन्होंने भरे मन से कहा, क्योंकि हम में से कोई भी इस तरह का चुनाव नहीं चाहता था.

दरअसल, यह उपचुनाव 28 जनवरी को बारामती हवाई पट्टी के पास हुए उस दर्दनाक विमान हादसे के कारण हुआ है, जिसमें उनके पिता और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया था. इसके साथ ही जय ने बताया कि पड़ोस के भोर तहसील में 4 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या की दुखद घटना के चलते भी उन्होंने जीत का जश्न न मनाने का फैसला किया है. सुनेत्रा पवार ने भी कार्यकर्ताओं से विजय जुलूस न निकालने और 'गुलाल' न उड़ाने की अपील करते हुए इस जीत को अपने दिवंगत पति की यादों को समर्पित किया है.

'मैं हर गुरुवार जनता के लिए रहूंगा मौजूद'

चुनाव प्रचार की पूरी कमान संभालने के सवाल पर जय पवार ने विनम्रता दिखाते हुए कहा, "इस सफलता में मैं अकेला नहीं था. हर शुभचिंतक इस अभियान और मतदान में हमारे साथ खड़ा था, उसी की बदौलत हम यह मुकाम हासिल कर पाए." बारामती की जनता से जुड़ने के लिए जय ने एक बड़ा वादा करते हुए ऐलान किया कि वह अब से हर गुरुवार को निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने और सुलझाने के लिए उपलब्ध रहेंगे.

अजित पवार का पुराना पद छिनने पर क्या बोले जय?

महाराष्ट्र ओलंपिक संघ (MOA) के प्रमुख पद पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मुरलीधर मोहोल की निर्विरोध नियुक्ति (यह पद पहले अजीत पवार के पास था) पर जय ने अपनी बात रखी. उन्होंने स्पष्ट किया कि NCP यह अध्यक्ष पद अपने पास बरकरार रखना चाहती थी.

जय पवार ने कहा, "मुझे कल खेल जगत से इस संबंध में कई फोन आए थे, लेकिन हमारे लिए आज के उपचुनाव के नतीजे ज्यादा अहम थे, इसलिए हम कल कोई फैसला नहीं ले सके. हम संभव हुआ तो मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे."

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About the author किशन कुमार

किशन कुमार इस समय ABP न्यूज़ में बतौर कंसल्टेंट कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. किशन ABP न्यूज़ के डिजिटल डिपार्टमेंट में बीते लगभग 3 सालों से काम कर रहे हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लंगट सिंह कॉलेज, मुजफ्फरपुर से बीए (मास कम्युनिकेशन) किया है. कॉलेज में रहने के दौरान इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं. किशन राजनीति, चुनाव, समाज, मनोरंजन जैसे मुद्दों पर लगातार लिखते रहते हैं. भारतीय राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर उनकी पैनी नज़र है. संपर्क करें- Kishanbjmc@Gmail.com
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Published at : 04 May 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
Sunetra Pawar Baramati News MAHARASHTRA NEWS
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