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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबारामती उपचुनाव नतीजों पर सबकी नजर, सुनेत्रा पवार के लिए आज बड़ा दिन, 8 बजे से मतगणना

बारामती उपचुनाव नतीजों पर सबकी नजर, सुनेत्रा पवार के लिए आज बड़ा दिन, 8 बजे से मतगणना

Baramati Bypoll Result 2026:बारामती विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर भी सबकी नजरें गड़ी हुई हैं. यहां से दिवंगत डिप्टी सीईम अजित पवार की पटी सुनेत्रा पवार मैदान में हैं. उनकी जीत पक्की मानी जा रही है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 04 May 2026 06:50 AM (IST)
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आज पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे कुछ देर में आने शुरू हो जाएंगे. इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में बारामती विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव पर भी सबकी नजरें गड़ी हुई हैं. यहां से दिवंगत डिप्टी सीईम अजित पवार की पटी सुनेत्रा पवार मैदान में हैं. उनकी जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन मुख्य पार्टियों के उम्मीदवार न भी रहने से निर्दलीय उम्मीदवारों ने परिस्थिति थोड़ी बदल दी. लेकिन फिर भी स्थानीय स्तर पर सुनेत्रा पवार की जीत मानी जा रही है.

23 अप्रैल को उपचुनाव में कुल 58.17 फीसदी मतदान हुआ था. इससे पहले अजित पवार के नाम 1.65 लाख वोटों से जीत का रिकॉर्ड था. माना जा रहा है कि वो रिकॉर्ड टूटे. राजनीतिक जानकार उनकी जीत के साथ ही अजित पवार का भी रिकॉर्ड टूटने की बात कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें : Maharashtra Bypoll Results 2026 Live: बारामती और राहुरी के नतीजे तय करेंगे महाराष्ट्र की सियासत? आज आएगा रिजल्ट

दो लाख से अधिक ने किया था मतदान

यहां बता दें कि बारामती सीट पर कुल 3,84,579 मतदाताओं में से 2,23, 705 लोगों ने वोट डाला है. एग्जिट पोल में भी सुनेत्रा पवार को भारी जीत बताई गयी है. उसके पीछे बड़ी वजह कांग्रेस और शिवसेना (UBT) ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा. जिससे उनकी जीत पक्की मानी जा रही है. उन्हें अजित पवार की सहानुभूति मिलने की भी पूरी उम्मीद है.

8 बजे के बाद आएंगे रुझान

वोटों की गिनती आठ बजे से शुरू होगी, उसके बाद ही रुझान आने शुरू होंगे. इसके अलावा चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किये गए हैं. उम्मीदवारों को जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है. इसके बाद अधिकारी राउंड के हिसाब से वोटों की जानकारी देते रहेंगे.

इसके साथ ही एक बात और है सुनेत्रा पवार के समर्थन में, बारामती पवार परिवार का गढ़ रहा है. इसलिए स्थानीय स्तर पर उन्हें भावनातमक रूप से भी काफी सपोर्ट मिलेगा. लेकिन अंतिम नतीजे दोपहर तक ही साफ होंगे. समर्थकों का उत्साह चरम पर है.

यह भी पढ़ें: Mumbai News: दुबई से आए यात्रियों का शातिर खेल, मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया लाखों का सोना और ये सामान

Published at : 04 May 2026 06:50 AM (IST)
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Sunetra Pawar MAHARASHTRA NEWS Baramati Bypolls Result 2026
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