हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअजित पवार का बारामती संभालेंगी डिप्टी CM सुनेत्रा पवार, उपचुनाव के लिए NCP प्रत्याशी घोषित

अजित पवार का बारामती संभालेंगी डिप्टी CM सुनेत्रा पवार, उपचुनाव के लिए NCP प्रत्याशी घोषित

Ajit Pawar Baramati News in Hindi: पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती की जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं. यहां उपचुनाव के लिए उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 25 Feb 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद बारामती सीट खाली हो गई है. ऐसे में अब उनकी पत्नी और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बारामती की कमान संभालेंगी. दरअसल बारामती उपचुनाव के लिए सुनेत्रा पवार को NCP उम्मीदवार बना दिया गया है. यह अहम फैसला कोर कमेटी की बैठक में लिया गया है.

अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद बारामती विधानसभा सीट खाली हो गई थी. इस सीट पर उपचुनाव कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. चुनाव आयोग द्वारा इस सीट पर उपचुनाव के लिए वोटर लिस्ट में संशोधन के कार्यक्रम की घोषणा की है.

इस उपचुनाव में 1 जनवरी 2026 तक रजिस्टर्ड वोटर ही वोट डाल पाएंगे. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित गुट की कोर कमेटी की बैठक में उपचुनाव लड़ने पर सहमति बनी है. इस बैठक में पार्टी नेताओं के साथ कई अहम बातों पर चर्चा भी हुई है.

इस दिन घोषित हो सकता है उपचुनाव कार्यक्रम

बता दें कि आगामी 10 मार्च को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद उपचुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा. एनसीपी निर्विरोध चुनाव की कोशिश में है. पार्टी का कोर कमेटी में कई अहम फैसले लिए गए हैं. इसमें एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ है. अजित पवार के बेटे पार्थ पवार राज्यसभा जाएंगे. उनके नाम पर बैठक में सहमति बनी है. बताया जा रहा है कि पार्थ पवार का एनसीपी उम्मीदवार बनाने का फैसला हुआ है.

प्रफुल्ल पटेल के आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक

एनसीपी की कोर कमेटी की बैठक मुंबई स्थित प्रफुल्ल पटेल के आवास पर हुई. इस बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और कमेटी अन्य सदस्यों समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. बताया जा रहा है कि इस कोर कमेटी की मीटिंग में आगामी गुरुवार (26 फरवरी) को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियों पर चर्चा भी हुई है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा. 

Published at : 25 Feb 2026 11:50 AM (IST)
