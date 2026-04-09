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महाराष्ट्र की बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पर्चा वापसी की आज आखिरी तारीख है. इससे पहले नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (अजित), नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरद पवार), भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), शिवसेना शिंदे समेत कई दलों के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन वापस ले लिया जाए.

एनसीपी (अजित) की नेता और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार बारामती से चुनाव लड़ रही हैं; उनके पति और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार का इस साल जनवरी में एक दुखद विमान दुर्घटना में निधन हो गया था, जिसके कारण यह उपचुनाव हो रहा है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल को इस सदंर्भ में फोन पर बात की थी कि कांग्रेस प्रत्याशी आकाश मोरे का पर्चा वापस ले लिया जाए. सूत्रों की मानें तो सुनेत्रा पवार की निर्विरोध जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस से बारामती से अपना उम्मीदवार वापस लेने का अनुरोध किया.

शरद पवार ने क्या कहा?

वहीं बारामती विधानसभा उपचुनाव पर NCP-SCP प्रमुख शरद पवार ने कहा, 'कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया है. यह एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए हम उनसे कुछ नहीं कह सकते. लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए, तो मैं कांग्रेस को यह सलाह देना चाहूँगा कि बारामती में चुनाव निर्विरोध हो, तो सबसे अच्छा रहेगा. फ़ैसला कांग्रेस को ही करना है.'

इसके साथ ही NCP SP के विधायक रोहित पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से बात करने के लिए मुंबई के नाना पेठ स्थित सर्वोदय आश्रम पहुंचे. दोनों नेता बारामती उपचुनाव पर चर्चा की. यह ऐसे समय हो रहा है जब कांग्रेस, अजित पवार के बेटे द्वारा पार्टी के खिलाफ दिए गए बयानों से नाराज है. आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और कांग्रेस ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है.

बारामती में क्यों निर्विरोध चुनाव चाहते हैं नेता?

एनसीपी (शरद पवार) की नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने भी अपील की है कि कांग्रेस पर्चा वापस ले ले. सुप्रिया सुले ने कहा कि के असामयिक निधन के बाद बारामती विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होना है. अजीत दादा का राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू हुआ था, और उन्होंने अपने पूरे जीवन में पार्टी के साथ एक लंबे समय तक सम्मानजनक संबंध बनाए रखा. इस शोक और स्मरण के क्षण में, बारामती में निर्विरोध चुनाव उनके सार्वजनिक सेवा और समावेशी राजनीति की विरासत को एक सम्मानजनक और भावपूर्ण श्रद्धांजलि होगी. मैं कांग्रेस नेतृत्व से ईमानदारीपूर्वक अपील करता हूं कि वे सम्मान और एकता की भावना में इस पहल पर विचार करें.

अब सवाल है कि आखिर सभी नेता निर्विरोध उपचुनाव क्यों चाहते हैं? जानकारों की मानें तो उपरोक्त नेताओं का मानना है कि चूंकि अजित पवार का निधन जिन परिस्थितियों में हुआ, उसके बाद उनके प्रति सम्मान प्रकट करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने का यह एक उपयुक्त तरीका हो सकता है. इससे न सिर्फ यह संदेश जाएगा कि कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं, बल्कि सियासी दलों के बीच आपसी सम्मान, संवाद और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बनाए रखने की परंपरा भी मजबूत होगी.