महाराष्ट्र की बारामती सीट पर विधानसभा उपचुनाव में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने न सिर्फ जीत हासिल की है बल्कि सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बारामती सीट पर 24 राउंड की मतगणना हुई. पहले ही राउंड से बढ़त बना चुकी सुनेत्रा ने 2 लाख 18 हजार से अधिक मतों से जीत दर्ज की है. उनके बाद जो प्रत्याशी नंबर 2 पर रहे उन्हें कुल 873 मत मिले थे.

देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के इतिहास में सबसे बड़े जीत के अंतर का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक सुनील कुमार शर्मा के नाम दर्ज है. वह साहिबाबाद सीट पर 2,14,835 मतों से जीते थे.

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निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, मतगणना के 24वें और आखिरी चरण में नेश्नलिस्ट कांग्रेस पार्टी की मुखिया सुनेत्रा पवार ने 2,18,969 वोट हासिल किए. उन्होंने 2,18, 034 मतों से जीत हासिल की. उनके सभी 22 प्रतिद्वंद्वियों की जमानत जब्त हो गई. उनके प्रतिद्वंद्वियों में से सभी उम्मीदवार 1000 से कम मत हासिल कर सके.

बारामती सीट पर किसको कितने वोट मिले?

इस सीट पर परिणाम बेहद एकतरफा रहे, जहां अधिकांश उम्मीदवारों को बहुत कम वोट मिले. प्रो. आर. वाई. घुटुकाडे सर को 935 वोट मिले, जबकि विराज महादेव शिंदे को 533 और चंद्रकांत सूर्यकांत वाघमोडे को 403 वोट प्राप्त हुए. डॉ. अभिजीत वामनराव बिचुकाले को 333, करुणा धनंजय मुंडे को 301 और डॉ. विजयकुमार रामचंद्र भिसे को 298 वोट मिले. सतीश कृष्णा कदम को 170, शिवाजी जयसिंग कोकरे को 146, मंगलदास तुकाराम निकालजे को 137 और सोनाली सूर्यकांत राणे को 132 वोट हासिल हुए.

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इसके अलावा मिथुन सोपानराव अतोले को 123, एडवोकेट अविनाश वामनराव गायकवाड़ को 92, साजन भगवान अडसुल को 85, भोसले रोहित राजू को 70 और बालासो मारुति धापटे को 57 वोट मिले. योगेश मोहन (योमो) को 50, सतीश नाना सोनवणे को 48, गजानन शांताबाई उत्तम गावली पाटिल को 47 वोट प्राप्त हुए. वहीं सागर शरद भिसे और सीताराम विट्ठल रांदिवे को 45-45 वोट, दत्तात्रय रावसों बेदारे को 43 और चंद्रकांत रामभाजी मोटे को 42 वोट मिले.

नोटा (इनमें से कोई नहीं) को 774 वोट प्राप्त हुए, जो कई उम्मीदवारों से अधिक हैं.