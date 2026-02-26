महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के प्लेन कैश में निधन होने से राज्य की सियासत गरमा गई है. इस दुर्घटना को रोहित पवार ने साजिश करार दिया है.रोहित पवार ने मामले की जांच के लिए मोर्चा खोल रखा है. इस बीच वे बारामती थाने में एफआईआर की मांग और मामले की शिकायत देने पहुंचे हैं.

इस बीच रोहित पवार अंदर जा रहे थे तो उस समय काफी हंगामा देखने को मिला है. उनके साथ युगेंद्र पवार और राजेंद्र पवार भी है. रोहित पवार काफी संख्या में लोगों की भीड़ के साथ थाने पहुंच गए हैं. जानकारी के मुताबिक थाने पर हंगामे की स्थिति पैदा हो गई है.

DGCA के खिलाफ शिकायत

रोहित पवार इस विमान हादसे को लेकर डीजीसीए के खिलाफ शिकायत देने पहुंचे हैं. रोहित पवार ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू पर गंभीर आरोप लगाए और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है.

मामले में पीएम मोदी को भी लिख चुके हैं पत्र

रोहित पवार इस विमान हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिख चुके हैं. इससे पहले उन्होंने पीएम को लिखे पत्र में कहा कि वीएसआर कंपनी और मंत्री के बीच कथित संबंधों की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए.

उन्होंने पत्र में लिखा था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक राम मोहन नायडू को पद से इस्तीफा लेने के लिए कहा जाना चाहिए. उनका कहना है कि इससे जांच प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का प्रभाव या हस्तक्षेप नहीं होगा और यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि वीएसआर से जुड़े मामलों में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए किसी तरह प्रभावित हुआ या नहीं.

रोहित पवार ने हादसे पर किया ये दावा

उनका दावा है कि 28 जनवरी को हुई घातक विमान हादसे में शामिल कंपनी 'वीएसआर' को बचाने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि हादसे के दिन जब अजित पवार का शव अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के लिए रखा था, उसी समय दोपहर 1:36 बजे डीजीसीए ने शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी. रोहित पवार के अनुसार, उस रिपोर्ट में कहा गया कि फरवरी में वीएसआर कंपनी का ऑडिट किया गया था और उसमें 'लेवल-1 सुरक्षा कमी' नहीं पाई गई.