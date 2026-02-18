महाराष्ट्र के बारामती जिले के इंदापुर तालुका के भिगवान इलाके में 21 साल की एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां हिंदू संघटन ने इसका विरोध प्रदर्शन किया. बताया जा रहा है कि युवती अपनी मां और भाई के साथ जा रही, तभी दो युवकों ने आंख में चटनी डालकर वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने कार में भागने से पहले उसके परिवार की आंखों में चटनी फेंकी थी. घटना के बाद भिगवान पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और स्थानीय लोगों ने पुणे-सोलापुर हाईवे जाम कर दिया. फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है.

दो युवकों ने कार को रोक, लड़की की मां और भाई की आंखों में डाली चटनी

इंदापुर तालुका के भिगवान में यह वारदात उस समय हुई जब लड़की अपनी मां और भाई के साथ कार में जा रही थी. तभी दो युवकों ने कार को रोका और लड़की की मां और भाई की आंखों में चटनी डाल दी. इसके बाद लड़की को जबरन पिकअप वैन में बिठाकर ले जाया गया. घटना के बाद गांव वालों में गुस्सा फैल गया और पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया गया. कुछ देर के लिए पुणे-सोलापुर हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया गया था. हालांकि अब ट्रैफिक सामान्य हो चुका है, लेकिन आज भिगवान बंद बुलाया गया है.

आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू जन आक्रोश मोर्चा भी बनाया गया. जहां बताया जा रहा है कि इस मोर्चे में MLA गोपीचंद पडलकर और MLA संग्राम जगताप शामिल होंगे.

'आरोपियों को हम पहचानते हैं, उसका नाम अयान है'

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गणेश बिरादर ने बताया कि दो युवकों ने लड़की का किडनैप किया है. भिगवान पुलिस स्टेशन में अपहरण का केस दर्ज कर पुलिस टीमों को तलाश के लिए रवाना हो गई है. परिवार का आरोप है, 'मेरी भांजी का अपहरण किया गया. मेरी बहन की आंख में मिर्ची की चटनी डाली गई. लड़की मां का हाथ नहीं छोड़ रही थी तो उसके हाथ पर लकड़ी से हमला किया गया. आरोपियों को हम पहचानते हैं, उसका नाम अयान है और उसका भाई और एक रिश्तेदार सरपंच है.'