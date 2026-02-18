हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबारामती में मां-भाई की आंखों में चटनी डाल 21 साल की युवती का किडनैप, हिंदू संगठन ने जाम किया हाईवे

बारामती में मां-भाई की आंखों में चटनी डाल 21 साल की युवती का किडनैप, हिंदू संगठन ने जाम किया हाईवे

Maharashtra News: बारामती जिले के इंदापुर तालुका के भिगवान इलाके में लड़की अपनी मां और भाई के साथ कार में जा रही थी. तभी दो युवकों ने कार को रोका और लड़की की मां और भाई की आंखों में चटनी डाल दी.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 18 Feb 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के बारामती जिले के इंदापुर तालुका के भिगवान इलाके में 21 साल की एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां हिंदू संघटन ने इसका विरोध प्रदर्शन किया. बताया जा रहा है कि युवती अपनी मां और भाई के साथ जा रही, तभी दो युवकों ने आंख में चटनी डालकर वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने कार में भागने से पहले उसके परिवार की आंखों में चटनी फेंकी थी. घटना के बाद भिगवान पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और स्थानीय लोगों ने पुणे-सोलापुर हाईवे जाम कर दिया. फिलहाल FIR दर्ज कर ली गई है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है.

दो युवकों ने कार को रोक, लड़की की मां और भाई की आंखों में डाली चटनी

इंदापुर तालुका के भिगवान में यह वारदात उस समय हुई जब लड़की अपनी मां और भाई के साथ कार में जा रही थी. तभी दो युवकों ने कार को रोका और लड़की की मां और भाई की आंखों में चटनी डाल दी. इसके बाद लड़की को जबरन पिकअप वैन में बिठाकर ले जाया गया. घटना के बाद गांव वालों में गुस्सा फैल गया और पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया गया. कुछ देर के लिए पुणे-सोलापुर हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया गया था. हालांकि अब ट्रैफिक सामान्य हो चुका है, लेकिन आज भिगवान बंद बुलाया गया है.

आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू जन आक्रोश मोर्चा भी बनाया गया. जहां बताया जा रहा है कि इस मोर्चे में MLA गोपीचंद पडलकर और MLA संग्राम जगताप शामिल होंगे.

'आरोपियों को हम पहचानते हैं, उसका नाम अयान है'

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गणेश बिरादर ने बताया कि दो युवकों ने लड़की का किडनैप किया है. भिगवान पुलिस स्टेशन में अपहरण का केस दर्ज कर पुलिस टीमों को तलाश के लिए रवाना हो गई है. परिवार का आरोप है, 'मेरी भांजी का अपहरण किया गया. मेरी बहन की आंख में मिर्ची की चटनी डाली गई. लड़की मां का हाथ नहीं छोड़ रही थी तो उसके हाथ पर लकड़ी से हमला किया गया. आरोपियों को हम पहचानते हैं, उसका नाम अयान है और उसका भाई और एक रिश्तेदार सरपंच है.'

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 18 Feb 2026 02:28 PM (IST)
Baramati News MAHARASHTRA NEWS CRIME NEWS Indapur News
