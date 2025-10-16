हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में 20 साल से अवैध रूप से रह रहा था बांग्लादेशी नागरिक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंबई में 20 साल से अवैध रूप से रह रहा था बांग्लादेशी नागरिक, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Mumbai News: मुंबई में 20 साल से अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया. आरोपी ने फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवाकर अंतरराष्ट्रीय यात्राएं कीं.

By : सूरज ओझा | Edited By: शिखा शर्मा | Updated at : 16 Oct 2025 04:04 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई पुलिस ने एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए बांग्लादेश के नागरिक MH. Iclaj Molla को गिरफ्तार किया है, जो पिछले दो दशकों से भारत में अवैध रूप से रह रहा था. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने 2005 में अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया था और तब से लगातार देश में रहकर फर्जी पहचान के सहारे नागरिक दस्तावेज़ और पासपोर्ट तक हासिल कर लिए थे.

कहां पकड़ा गया आरोपी?

सहार पुलिस स्टेशन की टीम ने आरोपी को मुंबई एयरपोर्ट से हिरासत में लिया. जानकारी के मुताबिक, 14 अक्टूबर 2025 को मोल्ला कुवैत से इंडिगो फ्लाइट (6E-1236) से मुंबई पहुंचा था. इमिग्रेशन जांच के दौरान उसके दस्तावेजों में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद पूछताछ में पूरा मामला सामने आया.

फर्जी पासपोर्ट और विदेश यात्राएं

जांच में यह भी सामने आया कि मोल्ला ने 2014 में कोलकाता पासपोर्ट कार्यालय में फर्जी नाम और पते के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवाया था. इस नकली पासपोर्ट का इस्तेमाल उसने कई बार अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए किया. अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने न सिर्फ भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण बल्कि मुंबई आव्रजन विभाग को भी धोखा दिया.

पुलिस को पता चला है कि आरोपी ने इस फर्जी पासपोर्ट का उपयोग कर कुवैत में नौकरी हासिल की और कोलकाता में संपत्ति भी खरीदी. बीते 11 सालों से वह कुवैत में रहकर अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण कुवैती विदेश मंत्रालय के जरिए करवाता रहा और खुद को भारतीय नागरिक बताता रहा.

फिलहाल सहार पुलिस ने BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारी अब यह जांच कर रहे हैं कि मोल्ला ने भारतीय नागरिकता के दस्तावेज़ कैसे हासिल किए और बिना पकड़े इतने वर्षों तक बार-बार विदेश यात्राएं कैसे करता रहा. आरोपी को हिरासत में लेकर डिपोर्टेशन प्रक्रिया तुरंत शुरू कर दी गई है, ताकि ऐसे फर्जीवाड़ों को भविष्य में रोकने के लिए कड़ा संदेश दिया जा सके. 

Published at : 16 Oct 2025 04:04 PM (IST)
MUMBAI POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Bangladeshi Immigrants Indian Passport Misuse
