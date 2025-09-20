मुंबई: BMC की नहीं मानी चेतावनी, कबूतरों को दाना डालने पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज

मुंबई के बांद्रा इलाके में कबूतरों को दाना डालने को लेकर 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. इनमें 3 पुरुष और एक महिला शामिल हैं. आरोपियों की पहचान मेहताब अहमद शेख, निखिल हरिनाथ सरोज, सलाम दुर्गेश कुमार के रूप में हुई है. जबकि महिला की पहचान अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है.

बांद्रा पुलिस के मुताबिक, बांद्रा तलाव के पास बीएमसी के अधिकारी मौजूद थे. उन्हें देखा कि कुछ लोग कबूतरों को दाना डाल रहे हैं. बीएमसी अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा कि यह करना मना है.

अधिकारियों ने बताया कि आप लोग कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई होगी. लेकिन आरोपियों ने उनकी बात नहीं मानी और दाना डालना जारी रखा.

महिला ने बहस भी की फिर स्कूटी से हुई फरार

इसी दौरान एक महिला वहां आई और उसने भी कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दिया. बीएमसी अधिकारियों ने महिला को बताया कि दाना डालना मना है. बावजूद इसके, महिला ने उनकी बाते अनसुनी कर दी और दाना डालना जारी रखा. यहां तक कि उसने अधिकारियों से बहस भी की और फिर अपनी स्कूटी लेकर वहां से चली गई.

पुलिस ने दर्ज किया मामला

बांद्रा पुलिस स्टेशन ने चारों लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 270, 271, 223 और 221 के तहत मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया आदेश के बाद की गई है.

अदालत ने निर्देश दिया था कि खुले में कबूतरों को दाना डालना रोकने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि वे शहर में साफ-सफाई और स्वास्थ्य को लेकर सख्त हैं. खुली जगहों पर कबूतरों को दाना डालने से बीमारियां फैलने का खतरा होता है. ऐसे में यह कार्रवाई आम लोगों के लिए एक कड़ा संदेश भी है कि कोर्ट के आदेश और नियमों का पालन करना जरूरी है.