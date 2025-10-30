हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकौन हैं बच्चू कडू? जो बने किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, CM देवेंद्र फडणवीस से करेंगे मुलाकात

कौन हैं बच्चू कडू? जो बने किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा, CM देवेंद्र फडणवीस से करेंगे मुलाकात

Who is Bachchu Kadu: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ​​बच्चू कडू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी ‘महा एल्गार मोर्चा’ में शामिल हुए हैं. कडू प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख भी हैं.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Updated at : 30 Oct 2025 05:11 PM (IST)
महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों के कर्जमाफी को लेकर आंदोलन जारी है. इसका नेतृत्व पूर्व विधायक बच्चू कडू कर रहे हैं. इनके समर्थक पूर्ण कृषि कर्ज माफी को लेकर अड़े हुए हैं. कडू महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं. वो गुरुवार (30 अक्टूबर) को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे.

कौन हैं बच्चू कडू?

पूर्व विधायक बच्चू कडू प्रहार जनशक्ति पार्टी के भी प्रमुख हैं. उनका पूरा नाम ओमप्रकाश बाबाराव कडू है. लेकिन वो बच्चू कडू के नाम से फेमस हैं. बच्चू कडू महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी. वो महाराष्ट्र में किसानों के लोकप्रिय नेता माने जाते हैं. इन्होंने साल 1999 में प्रहार जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी, जिसका वहां के किसानों ने समर्थन किया था. वो साल 2004 से 2019 तक अमरावती की अचलपुर विधानसभा सीट से एमएलए रहे. बाद में शिवसेना के टूटने के बाद इन्होंने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था.

बच्चू कडू ने क्या कहा?

प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने कहा, "आंदोलन शिफ्ट हो गया है. जहां पहले आंदोलन हो रहा था, वहां भारी बारिश हो गई, इसलिए हम मंगल कार्यालय में आए हैं. जल्द ही हम एक बैठक करेंगे. हमने सभी ओबीसी सदस्यों, प्रकाश आंबेडकर और अपने नेताओं को पत्र भेजे थे. वे उसी के अनुसार आए हैं. उन्होंने कहा कि मैं यहां मराठा या ओबीसी होने के नाते नहीं, बल्कि एक किसान होने के नाते आया हूं. यह बहुत बड़ी बात है. यही तो हमारा तत्व था कि हर पार्टी के लोग, हर जाति के लोग किसान के भावनाएं बनकर यहां आएं. 

बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री ​​बच्चू कडू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी ‘महा एल्गार मोर्चा’ में शामिल हो रहे हैं. मुंबई हाई कोर्ट ने नागपुर शहर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को बाधित कर रहे प्रदर्शनकारियों को ये जगह खाली करने के निर्देश दिए थे. अदालत ने बुधवार को कहा था कि 26 अक्टूबर को पुलिस ने कडू को 28 अक्टूबर को नागपुर के मौजा परसोडी में सिर्फ एक दिन के लिए आंदोलन करने की इजाजत दी थी. 

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 30 Oct 2025 05:08 PM (IST)
Bachchu Kadu MAHARASHTRA NEWS NAGPUR
