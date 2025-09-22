IND vs PAK: 50 रन पूरे करते ही पाकिस्तानी बल्ला बना AK-47! भड़के संजय राउत बोले- 'बेहद अपमानजनक'

भारत में इस वक्त दुनिया के सबसे हाई-वोल्टेज मुकाबले को लेकर घमासान मचा हुआ है. हम बात कर रहे हैं एशिया कप के सबसे चर्चित मैच 'भारत बनाम पाकिस्तान' की. 14 सितंबर को पहला मुकाबला हुआ और 21 सितंबर को दूसरा, लेकिन इसी दूसरे मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पहलगाम के उस दर्दनाक जख्म को फिर से हरा कर दिया जिस आतंकी घटना के कारण ही इस मैच का बहिष्कार किया जा रहा है.

एशिया कप 2025 में 21 सितंबर को खेले गए भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहान के जश्न ने विवाद खड़ा कर दिया. विपक्षी दलों ने इसे लेकर बीसीसीआई और केंद्र सरकार पर हमला बोला. शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तो इसे भारत को शर्मसार करने जैसी हरकत बताया है.

उन्हें गोलियों से भून डाला जैसे कुछ हुआ ही न हो- संजय राउत

संजय राउत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फरहान के जश्न ने पाकिस्तानी आतंकियों की याद दिला दी. उन्होंने लिखा, "साहिबज़ादा फरहान ने मैदान पर साबित कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 बेगुनाहों का कत्लेआम किया- उन्हें गोलियों से भून डाला जैसे कुछ हुआ ही न हो. 50 रन पूरे किए और बल्ले को AK-47 की तरह थाम लिया और चौके जड़ दिए! BCCI और मोदी सरकार के मुंह पर यह थूकना बेहद अपमानजनक है. भारत को शर्मसार करने के लिए जय शाह भारत रत्न के हकदार हैं."

Sahibzada Farhan just proved on the field how Pakistani terrorists slaughtered 26 innocents in Pahalgam—gunning them down like it was nothing.

Reached his fifty and gripped the bat like an AK-47, firing boundaries!

This spit in the face of BCCI & Modi govt is peak humiliation.… pic.twitter.com/ojOxocKJfU — Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 21, 2025

टीम इंडिया की धमाकेदार जीत

बता दें कि मैच में इस तरह की हरकत कर उकसाने के बावजूद टीम इंडिया ने इस विवादित माहौल के बीच भी शानदार खेल दिखाया है. 172 रन के लक्ष्य को 19वें ओवर में चार विकेट खोकर हासिल किया. अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 74 रन की धमाकेदार पारी खेली जबकि शुभमन गिल ने 47 रन बनाए. पाकिस्तान एक बार फिर भारत के सामने हार गया और भारतीय फैंस ने जीत के साथ टीम को सराहा है. वहीं जीत के बार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साहिबज़ादा फरहान के गन शॉट सेलिब्रेशन पर कहा कि जिस देश की पहचान ही उनका आतंक हो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है.