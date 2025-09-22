हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs PAK: 50 रन पूरे करते ही पाकिस्तानी बल्ला बना AK-47! भड़के संजय राउत बोले- 'बेहद अपमानजनक'

IND vs PAK: 50 रन पूरे करते ही पाकिस्तानी बल्ला बना AK-47! भड़के संजय राउत बोले- 'बेहद अपमानजनक'

IND vs PAK Asia Cup: भारत-पाक मैच में साहिबजादा फरहान के ‘AK-47 स्टाइल’ जश्न पर विवाद भड़का. विपक्ष ने बीसीसीआई व सरकार को घेरा, वहीं टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत दर्ज की.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 22 Sep 2025 06:49 AM (IST)

भारत में इस वक्त दुनिया के सबसे हाई-वोल्टेज मुकाबले को लेकर घमासान मचा हुआ है. हम बात कर रहे हैं एशिया कप के सबसे चर्चित मैच 'भारत बनाम पाकिस्तान' की. 14 सितंबर को पहला मुकाबला हुआ और 21 सितंबर को दूसरा, लेकिन इसी दूसरे मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पहलगाम के उस दर्दनाक जख्म को फिर से हरा कर दिया जिस आतंकी घटना के कारण ही इस मैच का बहिष्कार किया जा रहा है.

एशिया कप 2025 में 21 सितंबर को खेले गए भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबज़ादा फरहान के जश्न ने विवाद खड़ा कर दिया. विपक्षी दलों ने इसे लेकर बीसीसीआई और केंद्र सरकार पर हमला बोला. शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तो इसे भारत को शर्मसार करने जैसी हरकत बताया है.

उन्हें गोलियों से भून डाला जैसे कुछ हुआ ही न हो- संजय राउत

संजय राउत ने सोशल मीडिया पर लिखा कि फरहान के जश्न ने पाकिस्तानी आतंकियों की याद दिला दी. उन्होंने लिखा, "साहिबज़ादा फरहान ने मैदान पर साबित कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 बेगुनाहों का कत्लेआम किया- उन्हें गोलियों से भून डाला जैसे कुछ हुआ ही न हो. 50 रन पूरे किए और बल्ले को AK-47 की तरह थाम लिया और चौके जड़ दिए! BCCI और मोदी सरकार के मुंह पर यह थूकना बेहद अपमानजनक है. भारत को शर्मसार करने के लिए जय शाह भारत रत्न के हकदार हैं."

टीम इंडिया की धमाकेदार जीत

बता दें कि मैच में इस तरह की हरकत कर उकसाने के बावजूद टीम इंडिया ने इस विवादित माहौल के बीच भी शानदार खेल दिखाया है. 172 रन के लक्ष्य को 19वें ओवर में चार विकेट खोकर हासिल किया. अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों में 74 रन की धमाकेदार पारी खेली जबकि शुभमन गिल ने 47 रन बनाए. पाकिस्तान एक बार फिर भारत के सामने हार गया और भारतीय फैंस ने जीत के साथ टीम को सराहा है. वहीं जीत के बार कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साहिबज़ादा फरहान के गन शॉट सेलिब्रेशन पर कहा कि जिस देश की पहचान ही उनका आतंक हो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है.

Published at : 22 Sep 2025 06:49 AM (IST)
India Vs Pakistan IND VS PAK MAHARASHTRA NEWS Asia Cup 2025 SANJAY RAUT
