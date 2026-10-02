CJP के आशुतोष रांका ने कहा, '...तो हमने अमेरिका को बोला था तू कौन है बे'

मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भारत में गणतंत्र बनने के पहले दिन से वोटिंग का अधिकार सभी को मिला. उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है. उसको भी हर नागरिक को वोटिंग का अधिकार देने में 200 साल लगे थे. 1950 में 'जब अमेरिका कहता था क्या है बे तू तो हमने अमेरिका को बोला था, तू कौन है बे'.

रांका ने कहा, "कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी जाति का हो, पुरुष या महिला हो, गणतंत्र बनने के पहले दिन से हर व्यक्ति को वोटिंग का हमारे देश में अधिकार मिला. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर दिया, ये अधिकारी छीनने वाला ज्ञानेश कुमार कौन होता है?"

'भइया मेरा भी वोट काट दिया'

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "मैं मुंबई में कल दो अलग-अलग टैक्सी में घूमा. दोनों टैक्सी में बैठते ही ड्राइवर ने बोला कि भइया मेरा भी वोट काट दिया है. मैंने पूछा कि आप यहीं के रहने वाले हो? उन्होंने बताया कि मैं तीसरी पीढ़ी का मुंबईकर हूं. मेरे दादा जी मुंबई में रहे. मेरे पिता जी का परिवार मुंबई में रहा और मैं भी मुंबई में रहा."

'जो बीजेपी के वोटर नहीं, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं?'

रांका ने आगे कहा, "लेकिन ज्ञानेश कुमार को लगा कि अगर ये वोटर लिस्ट में रहा तो महाराष्ट्र में फडणवीस भाऊ की सरकार नहीं बन पाएगी. इसलिए लाखों की संख्या में इन्होंने वोट काट दिए. पूरे देश में करोड़ों की संख्या में लोग चुनाव में वोट डालने नहीं जा पाए. सिर्फ इसलिए कि शायद वो बीजेपी के वोटर नहीं हैं. अगर वो बीजेपी के वोटर नहीं हैं तो क्या इस देश में उन्हें जीने का अधिकार नहीं है क्या? या उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए?"

'क्या ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था?'

सीजेपी नेता ने कहा, "हमने एक हफ्ते पहले पुलिस को बताया था कि हम शिवाजी पार्क में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं. ये लोग बोलते हैं कि परमिशन लेनी चाहिए. ज्ञानेश कुमार ने जब 13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए तो किससे परमिशन ली, ये बताना चाहिए. मैं असम गया. एक गांव में लोग तीन अलग-अलग विधानसभा में जाकर वोट डाल रहे हैं. जब इस बारे में बात करने मैं असम गया तो हिमंत ने हमको डिटेन कर लिया. लेकिन हमारे कॉकरोच पुलिस थाने में जाकर टॉयलेट की मुआयना करने लगे. वहां जाकर भी ये लोग वीडियो बनाने लग गए कि पुलिस स्टेशन ठीक करो, पुलिस के टॉयलेट ठीक करो. इसलिए हमको अरेस्ट होने से नहीं डरना है."

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