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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCJP के आशुतोष रांका ने कहा, '...तो हमने अमेरिका को बोला था तू कौन है बे'

CJP के आशुतोष रांका ने कहा, '...तो हमने अमेरिका को बोला था तू कौन है बे'

मुंबई में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान आशुतोष रांका ने कहा कि देश के हर लोगों को वोटिंग का अधिकार बाबा साहेब आंबेडकर ने दिया. ये अधिकारी छीनने वाला ज्ञानेश कुमार कौन है?

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 02 Oct 2026 08:50 PM (IST)
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मुंबई के शिवाजी पार्क में सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भारत में गणतंत्र बनने के पहले दिन से वोटिंग का अधिकार सभी को मिला. उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है. उसको भी हर नागरिक को वोटिंग का अधिकार देने में 200 साल लगे थे. 1950 में 'जब अमेरिका कहता था क्या है बे तू तो हमने अमेरिका को बोला था, तू कौन है बे'.

रांका ने कहा, "कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी राज्य का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी जाति का हो, पुरुष या महिला हो, गणतंत्र बनने के पहले दिन से हर व्यक्ति को वोटिंग का हमारे देश में अधिकार मिला. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब आंबेडकर दिया, ये अधिकारी छीनने वाला ज्ञानेश कुमार कौन होता है?"

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'भइया मेरा भी वोट काट दिया'

इसके साथ ही उन्होंने कहा, "मैं मुंबई में कल दो अलग-अलग टैक्सी में घूमा. दोनों टैक्सी में बैठते ही ड्राइवर ने बोला कि भइया मेरा भी वोट काट दिया है. मैंने पूछा कि आप यहीं के रहने वाले हो? उन्होंने बताया कि मैं तीसरी पीढ़ी का मुंबईकर हूं. मेरे दादा जी मुंबई में रहे. मेरे पिता जी का परिवार मुंबई में रहा और मैं भी मुंबई में रहा." 

'जो बीजेपी के वोटर नहीं, उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं?'

रांका ने आगे कहा, "लेकिन ज्ञानेश कुमार को लगा कि अगर ये वोटर लिस्ट में रहा तो महाराष्ट्र में फडणवीस भाऊ की सरकार नहीं बन पाएगी. इसलिए लाखों की संख्या में इन्होंने वोट काट दिए. पूरे देश में करोड़ों की संख्या में लोग चुनाव में वोट डालने नहीं जा पाए. सिर्फ इसलिए कि शायद वो बीजेपी के वोटर नहीं हैं. अगर वो बीजेपी के वोटर नहीं हैं तो क्या इस देश में उन्हें जीने का अधिकार नहीं है क्या? या उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं होना चाहिए?"

'क्या ज्ञानेश कुमार ने परमिशन लिया था?'

सीजेपी नेता ने कहा, "हमने एक हफ्ते पहले पुलिस को बताया था कि हम शिवाजी पार्क में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं. ये लोग बोलते हैं कि परमिशन लेनी चाहिए. ज्ञानेश कुमार ने जब 13 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए तो किससे परमिशन ली, ये बताना चाहिए. मैं असम गया. एक गांव में लोग तीन अलग-अलग विधानसभा में जाकर वोट डाल रहे हैं. जब इस बारे में बात करने मैं असम गया तो हिमंत ने हमको डिटेन कर लिया. लेकिन हमारे कॉकरोच पुलिस थाने में जाकर टॉयलेट की मुआयना करने लगे. वहां जाकर भी ये लोग वीडियो बनाने लग गए कि पुलिस स्टेशन ठीक करो, पुलिस के टॉयलेट ठीक करो. इसलिए हमको अरेस्ट होने से नहीं डरना है." 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 02 Oct 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
CJP MUMBAI NEWS Ashutosh Ranka
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