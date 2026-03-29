हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रढोंगी बाबा अशोक खरात जांच में नहीं कर रहा सहयोग, 1 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी

ढोंगी बाबा अशोक खरात जांच में नहीं कर रहा सहयोग, 1 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी

Ashok Kharat News: नासिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान SIT के जांच अधिकारी किरण सूर्यवंशी और सरकारी वकील शैलेंद्र बागडे ने दलील दी कि आरोपी अशोक खरात जांच में सहयोग नहीं कर रहा है.

By : सूरज ओझा | Edited By: अजीत | Updated at : 29 Mar 2026 09:03 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र के चर्चित ढोंगी बाबा अशोक खरात से संबंधित मामले को लेकर आज (29 मार्च) नासिक जिला कोर्ट में गहमागहमी का माहौल रहा. विशेष जांच दल (SIT) ने अशोक खरात को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायाधीश एम. वी. भराडे की कोर्ट में पेश किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी अशोक खरात को 1 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

सुनवाई के दौरान SIT के जांच अधिकारी किरण सूर्यवंशी और सरकारी वकील शैलेंद्र बागडे ने कोर्ट के सामने दलील दी कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है. सरकारी पक्ष ने कोर्ट को बताया कि अशोक खरात ने कई महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर उनका जीवन बर्बाद किया है. पुलिस को आरोपी का मोबाइल डेटा रिकवर करना है और उसके पास मौजूद अवैध संपत्ति की जांच करनी है. पुलिस ने यह भी अंदेशा जताया है कि खरात ने अपने फोन में कई रसूखदार और राजनीतिक लोगों के नाम 'डमी' नाम से सेव कर रखे हैं, जिनकी पहचान करना बेहद जरूरी है.

अशोक खरात बेहद चालाकी से जवाब दे रहा- वकील

पीड़ितों के वकील ने दलील दी कि आरोपी समाज के लिए खतरा है. पीड़ित महिलाओं की ओर से वकील एम. वाई. काले ने पैरवी करते हुए कहा कि आरोपी बेहद चालाकी से जवाब दे रहा है और जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने तर्क दिया कि खरात ने महिलाओं को नशीला पानी पिलाकर उनका शोषण किया और उनके वीडियो बनाए. पीड़ितों के परिवार सदमे में हैं और न्याय के लिए आरोपी का पुलिस हिरासत में रहना और गहन पूछताछ होना अनिवार्य है.

आरोपी के वकील ने अतिरिक्त रिमांड का किया विरोध

सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. आरोपी की ओर से वकील सचिन भाटे ने अतिरिक्त रिमांड का विरोध किया, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता और जांच के अधूरे पहलुओं को देखते हुए SIT को तीन दिनों की और मोहलत दे दी है. अब 1 अप्रैल तक SIT आरोपी की कस्टडी मिली है, पुलिस को आरोपी का मोबाइल क्लोनिंग, वित्तीय संपत्ति और इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ करेगी.

कई बड़े नामों का खुलासा होने की संभावना

इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर को भी पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है. जानकारी के अनुसार, SIT अब 'शिवाणिका संस्था' के सभी वर्तमान और पूर्व सदस्यों की जांच करने वाली है. इस संस्था के वित्तीय लेन-देन और गतिविधियों पर अब SIT की पैनी नजर है, जिससे आने वाले दिनों में कई बड़े नामों का खुलासा होने की संभावना है.

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 29 Mar 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Ashok Kharat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
ढोंगी बाबा अशोक खरात जांच में नहीं कर रहा सहयोग, 1 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी
ढोंगी बाबा अशोक खरात जांच में नहीं कर रहा सहयोग, 1 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'ये APK डाउनलोड करें', गैस संकट में साइबर ठगों का खेल, LPG के नाम पर उड़ाए लाखों रुपये
महाराष्ट्र: 'ये APK डाउनलोड करें', गैस संकट में साइबर ठगों का खेल, LPG के नाम पर उड़ाए लाखों रुपये
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 8वीं पास 'साइबर किंगपिन' गिरफ्तार, 2 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, 10 राज्यों में था फैला जाल
8वीं पास 'साइबर किंगपिन' गिरफ्तार, 2 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, 10 राज्यों में था फैला जाल
महाराष्ट्र
पुणे में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार! सर्टिफिकेट के बदले मांगे 2 लाख, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए SDO
पुणे में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार! सर्टिफिकेट के बदले मांगे 2 लाख, रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए SDO
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: विनर बन रहे 'लूजर्स'? | Trump | America | No Kings | Middle East War | Mahadangal
Iran- Israel War: ईरान युद्ध में बुरे फंसे ट्रंप, अपने ही देश में विरोध झेल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति?
शाहिद कपूर या सलमान खान कौन होगा आने वाली फिल्म Duffer का लीड एक्टर?
Dhurandhar: The Revenge, “Sankalp” वेब सीरीज,एक्शन और इमोशन का धमाका
Iran US Israel War: USS त्रिपोली में 3500 अमेरिकी सैनिक मौजूद, US की बड़ी तैयारी | America | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran War: ईरान के हमले से दो टुकड़ों में बंट गया अमेरिका का AWACS, सामने आई सऊदी एयरबेस से पहली तस्वीर
ईरान के हमले से दो टुकड़ों में बंट गया अमेरिका का AWACS, सामने आई सऊदी एयरबेस से पहली तस्वीर
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों और माओवादियों में मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर
छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षाबलों और माओवादियों में मुठभेड़, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर
विश्व
पाकिस्तान में LPG और डीजल-पेट्रोल की किल्लत, अब पड़ी एक और मार, दवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी
पाकिस्तान में LPG और डीजल-पेट्रोल की किल्लत, अब पड़ी एक और मार, दवाओं के दाम में भारी बढ़ोतरी
आईपीएल 2026
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
MI या KKR, आज किसकी होगी जीत? जानें मुंबई और कोलकाता में किसका पलड़ा भारी
साउथ सिनेमा
'धुरंधर 2' की आंधी के बीच दमदार तरीके से टिकी है ये मलयालम फिल्म, हर रोज कमा रही करोड़ों
'धुरंधर 2' की आंधी के बीच दमदार तरीके से टिकी है ये मलयालम फिल्म, हर रोज कमा रही करोड़ों
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
ट्रेंडिंग
अमरोहा में लेगपीस के लिए महायुद्ध, शादी में मेहमानों ने जमकर फेंकी कुर्सियां, लात घूंसो की हुई बारिश, वीडियो वायरल
अमरोहा में लेगपीस के लिए महायुद्ध, शादी में मेहमानों ने जमकर फेंकी कुर्सियां, लात घूंसो की हुई बारिश
एग्रीकल्चर
पीएम कुसुम योजना से किसानों को डबल कमाई का मौका, जानें कैसे मिलेगा फायदा
पीएम कुसुम योजना से किसानों को डबल कमाई का मौका, जानें कैसे मिलेगा फायदा
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget