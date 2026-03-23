महाराष्ट्र: अशोक खरात मामले में शिवसेना उद्धव गुट ने उठाए बड़े सवाल, की नार्को टेस्ट की मांग

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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: अशोक खरात मामले में शिवसेना उद्धव गुट ने उठाए बड़े सवाल, की नार्को टेस्ट की मांग

Maharashtra News: अशोक खरात मामले में शिवसेना उद्धव गुट ने उठाए बड़े सवाल, की नार्को टेस्ट की मांग

Maharashtra News In Hindi: अशोक खरात मामले में विपक्ष ने जांच तेज करने की मांग की है. सुषमा अंधारे ने रूपाली चाकणकर पर आरोप लगाते हुए उन्हें सह-आरोपी बनाने और नार्को टेस्ट कराने की बात कही है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 23 Mar 2026 12:04 PM (IST)
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महाराष्ट्र में कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात से जुड़े मामले ने सियासी रंग ले लिया है. विपक्ष ने अब इस पूरे मामले में बड़े खुलासे की मांग तेज कर दी है. शिवसेना (यूबीटी) की नेता सुषमा अंधारे ने सीधे राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस मामले में सिर्फ छोटे आरोपियों पर कार्रवाई नहीं, बल्कि बड़े मगरमच्छों को भी बेनकाब किया जाए.

सुषमा अंधारे ने महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर के इस्तीफे को लेकर भी बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि यह इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं दिया गया, बल्कि यह एक तरह की मजबूर बर्खास्तगी है. उनका आरोप है कि सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और सच्चाई सामने नहीं आने दी जा रही.

नार्को टेस्ट और सह-आरोपी बनाने की मांग

चंद्रपुर में मीडिया से बात करते हुए अंधारे ने मांग की कि रूपाली चाकणकर को इस मामले में सह-आरोपी बनाया जाए. साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए उनका नार्को-एनालिसिस टेस्ट कराया जाना चाहिए. अंधारे का कहना है कि इससे उन लोगों के नाम सामने आएंगे जो पर्दे के पीछे रहकर इस खेल को चला रहे थे.

अंधारे ने आरोप लगाया कि चाकणकर को इस कथित आपराधिक साजिश की जानकारी पिछले एक साल से थी. इसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अपने पद का इस्तेमाल कर पीड़ितों को डराने और उनकी आवाज दबाने का काम किया. उन्होंने इसे सत्ता के दुरुपयोग का गंभीर मामला बताया.

काला जादू और अघोरी अनुष्ठानों के आरोप

विपक्ष ने मामले को और गंभीर बनाते हुए चाकणकर पर ढोंगी बाबा के साथ काला जादू और अघोरी अनुष्ठानों में शामिल होने का आरोप भी लगाया. अंधारे ने दावा किया कि उनके पास इसके सबूत हैं, जिनमें पट्टी बंधी उंगली की तस्वीरें भी शामिल हैं.

पार्टी पद से हटाने की भी मांग

अंधारे ने कहा कि महिला आयोग के अलावा, राकांपा (अजीत पवार गुट) को भी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. उन्होंने मांग की कि पार्टी की छवि बचाने के लिए चाकणकर को महिला प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाया जाए.

जांच में सामने आया है कि अशोक खरात लोगों को ठगने के लिए अजीबोगरीब तरीके अपनाता था. वह रिमोट से चलने वाले नकली सांपों को चमत्कार बताकर लोगों को डराता और भ्रमित करता था. इसके अलावा वह बाघ की खाल और अन्य प्रतिबंधित वन्यजीव वस्तुएं दिखाकर अपना प्रभाव जमाता था.

खरात बाजार में सस्ते मिलने वाले इमली के बीजों को पॉलिश करके मंतरित बताता था और उन्हें हजारों रुपये में बेचता था. वह सामने वाले की आर्थिक हालत देखकर कीमत तय करता था और 100 रुपये की चीज 10 हजार से 1 लाख रुपये तक में बेच देता था.

खुद को दैवी शक्तियों वाला बताकर वह लोगों को नकली पत्थर और रत्न देता था, जिन्हें चमत्कारी बताकर मोटी रकम वसूलता था. अब इस पूरे मामले में विपक्ष की मांग है कि हर कड़ी की गहराई से जांच हो और सभी दोषियों को सख्त सजा मिले.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 12:04 PM (IST)
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