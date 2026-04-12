आशा भोसले को श्रद्धांजलि देने पहुंचे राज ठाकरे, बोले- 'जुनून और निडरता की आवाज...'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार (12 अप्रैल) को दिग्गज गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी तुलना पुनर्जागरण काल के महान कलाकार माइकल एंजेलो से की. उन्होंने कहा कि भोसले के गीतों में जुनून, चंचलता और यहां तक कि विद्रोह की झलक भी मिलती है.

'भोसले के गीत उन्हें एक अलग पहचान देती हैं'- ठाकरे

ठाकरे के कहा कि, भोसले के गीतों में एक तीव्र आकर्षण, साहस, निडरता और वह मानवीय भावनाएं समाहित हैं, जो उन्हें एक अलग पहचान देती हैं. अपनी अनूठी आवाज से हिंदी पार्श्व गायन में विशेष स्थान बनाने वाली आशा भोसले का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया, जिससे संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई.

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भोसले और लता मंगेशकर फिल्म संगीत उद्योग की क्रमश

राज ठाकरे ने कहा कि आशा भोसले और उनकी बहन लता मंगेशकर भारतीय फिल्म संगीत उद्योग की क्रमश माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची के समान थीं. उन्होंने बताया कि दा विंची के काम में पूर्णता, सटीकता, गहरी शांति और आध्यात्मिक अनुभव का अहसास होता है, जो लंबे समय तक बना रहता है और यही भावना लता मंगेशकर के गीतों में भी झलकती है, जहां सब कुछ एकदम परिपूर्ण और आदर्श प्रतीत होता है. वहीं दूसरी ओर, माइकल एंजेलो की रचनाओं की तरह आशा भोसले के गीतों में जुनून, चंचलता, निडरता और एक साहसी भावना दिखाई देती है, मानो सब कुछ न्योछावर कर देने की तीव्र इच्छा हो.

'भोसले की दृढ़ता उनके गीतों में झलकती है'

उन्होंने यह भी कहा कि आशा भोसले ने अपने निजी जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उनकी यही दृढ़ता और मजबूती उनके गीतों में साफ तौर पर झलकती है, जो उन्हें एक असाधारण और प्रेरणादायक कलाकार बनाती है.