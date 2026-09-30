एंटीलिया विस्फोटक केस: सचिन वाजे को मिली जमानत पर HC की अंतरिम रोक

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंटीलिया विस्फोटक मामले में बर्खास्त पुलिसकर्मी सचिन वाजे को जमानत देने वाले विशेष अदालत के आदेश पर बुधवार (30 सितंबर) को अंतरिम रोक लगा दी. जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने NIA की ओर से दायर अपील पर 7 अक्टूबर को सुनवाई तय की और वाजे को नोटिस भी जारी किया. एनआईए ने विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी है.

हाई कोर्ट ने कहा, ‘‘हम विशेष अदालत द्वारा 29 सितंबर को पारित आदेश पर अंतरिम रोक लगा रहे हैं. राज्य के अधिकारी हमारे आदेश की जानकारी तत्काल संबंधित जेल अधिकारियों को दें.” हाई कोर्ट ने एनआईए की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया.

'विशेष अदालत ने वाजे को जमानत देते समय गलती की थी'

अनिल सिंह ने कहा कि विशेष अदालत ने वाजे को जमानत देते समय गलती की थी. वाजे को अभी जेल से रिहा नहीं किया गया है, क्योंकि रिहाई से जुड़ी औपचारिकताएं अभी पूरी नहीं हुई हैं. इससे पहले आज जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस आशीष चव्हाण की बेंच ने याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था, जिसके बाद एनआईए ने दूसरी बेंच के समक्ष अपील पेश की.

25 फरवरी 2021 को एंटीलिया के पास मिला था विस्फोटक

मुंबई में 25 फरवरी 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास ‘एंटीलिया’ के पास एक एसयूवी में विस्फोटकों में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री मिली थी. इस एसयूवी को चोरी किया गया था और इसके मालिक, व्यवसायी मनसुख हिरेन 5 मार्च, 2021 को पड़ोसी ठाणे में मृत पाए गए थे.

13 मार्च 2021 को सचिन वाजे की हुई थी गिरफ्तारी

सचिन वाजे को एनआईए ने 13 मार्च, 2021 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांचे जा रहे भ्रष्टाचार मामले में आरोपी बनाया गया. वाजे को भ्रष्टाचार मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है.

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