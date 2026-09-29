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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रएंटीलिया बम केस में सचिन वाजे को जमानत, मुंबई समेत 5 जिलों में एंट्री पर रोक

एंटीलिया बम केस में सचिन वाजे को जमानत, मुंबई समेत 5 जिलों में एंट्री पर रोक

एंटीलिया विस्फोटक मामले और मनसुख हिरेन हत्याकांड के मुख्य आरोपी, पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को जमानत दे दी है. स्पेशल NIA कोर्ट ने 29 सितंबर को आदेश जारी करते हुए वाजे की अर्जी को स्वीकार कर लिया.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 29 Sep 2026 02:44 PM (IST)
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विशेष एनआईए (NIA) अदालत (कोर्ट रूम नंबर 25) ने प्रसिद्ध एंटीलिया विस्फोटक मामले और मनसुख हिरेन हत्याकांड के मुख्य आरोपी, पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को जमानत दे दी है. विशेष न्यायाधीश चकोर एस. बाविस्कर ने 29 सितंबर 2026 को यह आदेश जारी करते हुए वाजे की अर्जी को स्वीकार कर लिया.

जमानत के लिए तय की गई मुख्य शर्तें:

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मुचलका: सचिन वाजे को 1,00,000 रुपये के व्यक्तिगत मुचलके (Personal Bond) और इतनी ही राशि के स्थानीय ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाएगा.

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जिला प्रवेश पर प्रतिबंध: मुख्य गवाहों के बयान दर्ज होने तक वाजे बृहन्मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़, ठाणे और पालघर जिलों के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे.

स्थान की जानकारी: वाजे को आदेश के 7 दिनों के भीतर इन 5 जिलों से बाहर अपने प्रस्तावित आवास का पता देना होगा.

पासपोर्ट समर्पण: आरोपी अपना पासपोर्ट एनआईए के पास जमा करेगा.

हाज़िरी और लोकेशन ट्रैकिंग: उन्हें हर रविवार दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में हाज़िरी देनी होगी और एनआईए या पुलिस के कॉल/वीडियो कॉल पर अपनी स्थिति (Location) शेयर करनी होगी.

अदालत के मुख्य निष्कर्ष और टिप्पणी:

यूएपीए (UAPA) के तहत मामला: अदालत ने नोट किया कि कार में डिटोनेटर के बिना रखी गई जिलेटिन छड़ों से किसी प्रत्यक्ष आतंकी कृत्य या देश की आर्थिक सुरक्षा पर खतरे का मामला प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं होता.

अंबानी परिवार का बयान: कोर्ट ने उल्लेख किया कि मामले में किसी भी पीड़ित या अंबानी परिवार के सदस्य का बयान दर्ज नहीं किया गया है.

समानता का आधार (Parity): मामले के अन्य मुख्य सह-आरोपियों (जैसे प्रदीप शर्मा और सुनील माने) को पहले ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय से ज़मानत मिल चुकी है.

लंबे समय से हिरासत: आरोपी 13 मार्च 2021 से हिरासत में है और मामले की व्यापकता (320 गवाह और 14,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट) को देखते हुए सुनवाई जल्द पूरी होने की संभावना कम है.

अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोपी द्वारा ज़मानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 29 Sep 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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