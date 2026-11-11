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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसोनिया गांधी की किताब में अपने जिक्र पर बोले अन्ना हजारे- 'मेरी आलोचना करने के बजाय...'

सोनिया गांधी की किताब में अपने जिक्र पर बोले अन्ना हजारे- 'मेरी आलोचना करने के बजाय...'

अन्ना हजारे ने सोनिया गांधी की किताब में अपने आंदोलन की आलोचना पर कहा कि उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है. अपनी आलोचना के बजाय उन्होंने सियासी दलों से देश की समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 11 Nov 2026 04:53 PM (IST)
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सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की किताब 'Belonging: A Journey of Love' में अपने आंदोलन का उल्लेख किए जाने और उसकी आलोचना पर प्रतिक्रिया दी. अन्ना हजारे ने कहा कि उनका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है. वे न कांग्रेस के बारे में सोचते हैं और न ही बीजेपी के बारे में. उनके लिए केवल समाज और देश का हित मायने रखता है. 

अन्ना हजारे ने कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया है. उनके आंदोलन की वजह से आरएसएस और बीजेपी से जुड़े कई लोग अपने घर लौट गए थे. उन्होंने कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल के बारे में नहीं सोचता. मेरे लिए सिर्फ समाज और देश मायने रखते हैं. इतनी संकीर्ण सोच रखना सही नहीं है. देश के बारे में सोचिए कि वह किस दिशा में जा रहा है और हमारे राष्ट्र की क्या हालत है.

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'कांग्रेस-बीजेपी से कोई लेना देना नहीं'- अन्ना हजारे

अन्ना हजारे ने सोनिया गांधी की किताब में अपने जिक्र पर कहा, "मेरा किसी से कोई लेना-देना नहीं है." अन्ना ने राजनीतिक दलों से अपनी आलोचना करने के बजाय देश और समाज के सामने मौजूद समस्याओं पर ध्यान देने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश में सूखे की स्थिति है और ऐसे समय में समाज के हित में काम करना जरूरी है. लोगों के पास संसाधनों की कमी नहीं है, इसलिए उन्हें देश और समाज की जरूरतों के लिए आगे आना चाहिए.

अन्ना हजारे ने अपनी पेंशन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें जो पेंशन मिलती है, उसे भी वे सूखे से प्रभावित लोगों की मदद और इस समस्या पर खर्च करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि सभी लोगों को इसी तरह समाज और देश के बारे में सोचना चाहिए. 

'अन्ना हजारे: ग्राम योगी' किताब पढ़ने की अपील

अपनी आने वाली किताब 'अन्ना हजारे: ग्राम योगी' के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस किताब में बचपन से लेकर अब तक के उनके जीवन और समाज के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख होगा. उन्होंने लोगों से इस किताब को पढ़ने की अपील करते हुए कहा कि इससे उन्हें जीवन के बारे में सीखने का अवसर मिलेगा.

'मुझे आलोचनाओं से फर्क नहीं पड़ता'- अन्ना हजारे

दूसरों की ओर से अपने बारे में लिखी जा रही बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए अन्ना ने कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने पेड़ का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस पेड़ पर फल लगते हैं, लोग उसी पर पत्थर मारते हैं. उनका मानना है कि आलोचनाओं की परवाह किए बिना व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाते रहना चाहिए. उन्होंने दोहराया कि उनका जीवन समाज और देश की भलाई के लिए समर्पित रहा है और आगे भी वे इसी उद्देश्य से काम करते रहेंगे.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 11 Nov 2026 04:35 PM (IST)
Tags :
Anna Hazare MAHARASHTRA NEWS Sonia Gandhi Belonging A Journey Of Love
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