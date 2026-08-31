अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ी, बॉम्बे अस्पताल के ICU में भर्ती

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे मुंबई के बॉम्बे अस्पताल में भर्ती

गंभीर वायरल संक्रमण, डिहाइड्रेशन के चलते उन्हें एडमिट किया गया है

अन्ना हजारे का डॉक्टर गौतम भंसाली की देखरेख में चल रहा है इलाज

सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के बॉम्बे अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है. गंभीर वायरल संक्रमण और गंभीर डिहाइड्रेशन के बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए मुंबई ले जाया गया है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

मशहूर सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे को महाराष्ट्र में उनके पैतृक गांव रालेगण सिद्धि के पास एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के बॉम्बे हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया है। अन्ना हजारे को गंभीर वायरल इन्फेक्शन और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने के बाद एडवांस मेडिकल केयर के लिए मुंबई शिफ्ट किया गया था। इसके बाद उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है.

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'ऑब्ज़र्वेशन में हैं अन्ना हजारे'

बताया जा रहा है कि अन्ना हजारे अभी बॉम्बे हॉस्पिटल में ऑब्ज़र्वेशन में हैं और डॉ. गौतम भंसाली की देखरेख में उनका इलाज किया जा रहा है. डॉक्टर उनकी हालत की डिटेल में जांच कर रहे हैं और जांच के आधार पर आगे के इलाज का फैसला करेंगे। ICU में उनकी सेहत पर करीब से नजर रखी जा रही है।

बता दें कि बीमारी की वजह से अन्ना हजारे काफी कमजोर हो गए हैं. इसलिए उन्हें हॉस्पिटल के आईसीयू में रखा गया है. उन्हें एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है. फिलहाल उनकी हालत स्थिर है. अन्ना हजारे काफी दिनों से बीमार चल रहे थे.

कई दिनों से उनकी तबीयत खराब थी और हालत में सुधार नहीं हो रहा था. बताया जा रहा है कि अन्ना हजारे को खांसी, कमजोरी, तेज बुखार और पानी की कमी दिखाई दी थी. इसके बाद ही डॉक्टरों ने उन्हें शिफ्ट करने का फैसला लिया है.

अन्ना हजारे को पैतृक गांव से लाया गया मुंबई

अन्ना हजारे को पैतृक गांव रालेगण सिद्धि से डॉक्टरों की टीम एंबुलेंस के जरिए मुंबई लेकर आई है. फिलहाल उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट का इंतजार किया जा रहा है. अन्ना हजारे बीमारी की वजह से काफी दिनों से कम सक्रिय दिखाई दिए हैं.

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