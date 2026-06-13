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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र90वें जन्मदिन पर अन्ना हजारे को मिला तोहफा, रक्षा मंत्रालय ने सौंपा 1971 युद्ध का 'भीम' टैंक

90वें जन्मदिन पर अन्ना हजारे को मिला तोहफा, रक्षा मंत्रालय ने सौंपा 1971 युद्ध का 'भीम' टैंक

Maharashtra News In Hindi: रक्षा मंत्रालय ने अन्ना हजारे को ऐतिहासिक T-55 भीम टैंक गिफ्ट किया है. भीम टैंक 1971 के युद्ध का सिकंदर रालेगण सिद्धि पहुंचा.

By : सूरज ओझा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 13 Jun 2026 07:17 AM (IST)
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वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे को उनके 90वें जन्मदिन का सबसे अनोखा तोहफा मिला है. रक्षा मंत्रालय ने अन्ना हजारे को ऐतिहासिक T-55 भीम टैंक गिफ्ट किया है. भीम टैंक 1971 के युद्ध का सिकंदर रालेगण सिद्धि पहुंचा. पूर्व सैनिक अन्ना हजारे को T-55 टैंक सौंपा है. टैंक देखकर अन्ना हजारे भावुक नजर आए. 

उन्होंने पूरे सैन्य सम्मान के साथ टैंक पर फूल-माला चढ़ाई और उसे सैल्यूट किया. सोवियत संघ द्वारा 1950 के दशक में निर्मित और भारत द्वारा 1960 में खरीदे गए इस पराक्रमी टैंक को देखकर उन्होंने गर्व से याद किया कि कैसे 1971 के युद्ध में इसी टैंक की गर्जना सुनकर दुश्मन मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए थे.

अन्ना हजारे के पैतृक गांव पहुंचा टैंक

यह टैंक उनके पैतृक गांव रालेगण सिद्धि पहुंच चुका है और औपचारिक रूप से अन्ना हजारे को सौंप दिया गया है. इस खास मौके पर अन्ना हजारे काफी भावुक नजर आए. उनकी यादों और प्रेरणादायी कार्यों के गौरव के रूप में इस टैंक को हमेशा के लिए रालेगण सिद्धि में सहेजकर रखा जाएगा.

जैसे ही यह टैंक रालेगण सिद्धि पहुंचा, ग्रामीणों ने उत्साह के साथ इसका स्वागत किया. यह ऐतिहासिक सम्मान मिलने के बाद अन्ना हजारे बेहद भावुक हो गए. उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि यह गौरव पूरे गांव के लिए और देशसेवा के मूल्यों के लिए बेहद प्रेरणादायी है.

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सेना के साथ टैंक को दी सलामी

इस मौके पर भारतीय सेना के जवान और कई लोग मौजूद रहे. अन्ना हजारे ने भीम टैंक पहुंचने के बाद सेना के साथ उसे सलामी दी है. इस दौरान 'भारत माता की जय' और वंदे मातरम् के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा.

भारतीय सेना में अन्ना हजारे के विशेष योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है. अन्ना हजारे ने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देने के बाद देश सेवा समाज परिवर्तन का भी जिम्मा उठाया. इसी को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने उन्हें यह खास तोहफा दिया है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 13 Jun 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
India Army Anna Hazare MAHARASHTRA NEWS Ahmednagar News
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