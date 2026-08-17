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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'कांग्रेस में आना चाहते थे शिंदे', दावे पर उद्धव गुट ने क्या कहा?

'कांग्रेस में आना चाहते थे शिंदे', दावे पर उद्धव गुट ने क्या कहा?

Maharashtra Politics: उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने कहा कि एकनाथ शिंदे को कई बार विधायक बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया. वो कांग्रेस में जाने वाले थे, तो क्यों जाने वाले थे, कैसे और कब जाने वाले थे?

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 17 Aug 2026 06:30 PM (IST)
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कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने दावा किया कि एकनाथ शिंदे कांग्रेस में आना चाहते थे. अब इस पर उद्धव ठाकरे गुट ने प्रतिक्रिया दी है. शिवसेना (यूबीटी) नेता आनंद दुबे ने कहा कि एकनाथ शिंदे को ही इस पर बताना चाहिए कि वो कब कांग्रेस में जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? उन्होंने सवाल किया कि एकनाथ शिंदे को शिवसेना ने ऐसा क्या नहीं दिया था कि वो कांग्रेस में जाने वाले थे. 

'एकनाथ शिंदे को शिवसेना ने कई बार विधायक बनाया'

आनंद दुबे ने आगे कहा, ''एकनाथ शिंदे जी को कई बार विधायक बनाया, उनके बेटे को सांसद बनाया. हमें लगता है कि शिंदे के बारे में जो चर्चा हो रही है कि वो कांग्रेस में जाने वाले थे, तो क्यों जाने वाले थे, कैसे और कब जाने वाले थे, ये हमें नहीं पता है.'' 

'बालासाहेब ठाकरे ने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी'

शिवसेना (यूबीटी) नेता आनंद दुबे ने ये भी कहा कि बालासाहेब ठाकरे जी ने हमेशा से महाराष्ट्र और देश में कांग्रेस के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी, ये स्वाभाविक सी प्रक्रिया है लेकिन जब समर्थन देने के बात थी तो प्रतिभा पाटिल को समर्थन भी दिया गया, प्रणब मुखर्जी को भी समर्थन दिया गया. हम राजनीति में देशभक्ति को पहला स्थान देते हैं. 

'शिवसेना ने ऐसी क्या कमी रखी कि शिंदे कांग्रेस में जा रहे थे?'

उन्होंने आगे कहा, ''राजनीति में हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे से बड़ा देशभक्त कौन होगा? जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए हर वो काम करना चाहा जो देशवासियों को अच्छा लगता है. एकनाथ शिंदे से जरूर आपको पूछना चाहिए कि वो कांग्रेस में किस नेता के जरिए जा रहे थे, कब जा रहे थे. हमारी शिवसेना ने ऐसी क्या कमी रखी थी कि वो कांग्रेस में जा रहे थे. इन सब चीजों पर हुसैन दलवई जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए.''

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 17 Aug 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
Maharashtra News Hussain Dalwai Eknath Shinde Anand Dubey CONGRESS
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