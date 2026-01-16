Exclusive: राज ठाकरे का उद्धव के साथ गठबंधन CM फडणवीस का गेम? पत्नी अमृता फडणवीस ने दिया जवाब

बीएमसी समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं में हुए चुनाव के नतीजे शुक्रवार (16 जनवरी) को घोषित किए हैं. महायुति ने बीएमसी समेत अन्य महानगरपालिकाओं में शानदार प्रदर्शन किया है. इसे लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ने खुशी जताते हुए प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि लोगों ने विकास की राजनीति का स्वागत किया और प्रांत और कास्ट की सियासत को बाहर फेंक दिया है. महायुति के सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है. देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप को माना है, उसे फॉलो किया है. राज ठाकरे का उद्धव के पास जाने को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी.

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि राज ठाकरे जब अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाने गए, उसके दो दिन पहले उनकी देवेंद्र फडणवीस के साथ एक लंबी मीटिंग हुई थी, तब बहुत लोगों का ये कहना था कि ये सारी कारस्तानी देवेंद्र फडणवीस की है. सारी कठपुतली फडणवीस ही नचा रहे हैं. क्या आप इस बारे में कुछ बता पाएंगीं?

इस सवाल पर अमृता फडणवीस ने कहा, ''मुझे इतना ही पता है कि जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने किया वो सर्वाइवल के लिए किया. उस वक्त के कंडीशन के लिए वो जरूरी था. पर मुझे खुशी है कि दो साल से जो देवेंद्र फडणवीस जी पर आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने पक्ष तोड़ा, घर तोड़े. अब देवेंद्र जी की वजह से फैमिली साथ में भी आई. चाहे वो ठाकरे हो या पवार हों तो इसकी भी मुझे खुशी है. ऐसा मुझे लगता है कि देवेंद्र जी पर जो पार्टी तोड़ने के आरोप लगे थे वो शायद धुल गया है.

प्रांत और जात की राजनीति को लोगों ने बाहर फेंका- अमृता फडणवीस

एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में अमृता फडणवीस ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महायुति के सारे कार्यकर्ताओं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और आज ये दिन हम सभी देख पा रहे हैं.'' जब उनसे पूछा गया कि भारतीय इतिहास में बीजेपी का कोई नेता ये नहीं कर पाया जो देवेंद्र फडणवीस ने करके दिखाया है, 25 साल बाद उद्धव की सेना को सत्ता से बाहर किया. इस पर अमृता फडणवीस ने कहा, ''जो प्रांत और जात की राजनीति थी उसे आज के यूथ, महिलाओं और वोटर्स ने उठाकर बाहर फेंका है. जिस राजनीति का लोगों ने स्वागत किया है, वो विकास और प्रगति की राजनीति है.''

पॉलिटकल विल हो तो बदलाव संभव- अमृता फडणवीस

उन्होंने आगे कहा, ''निष्पक्ष और गुड गवर्नेंस की राजनीति आगे बढ़ेंगी, इसकी मुझे खुशी है. लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि पॉलिटकल विल हो तो उनके जीवन में कितना बदलाव और पॉजिटिव चेंज आ सकता है. चाहे वो मेट्रो हो या इंप्रूवमेंट इन ओवर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये बीजेपी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में करके दिखाया है. इसके अलावा आज भी कई मूलभूत सुविधाएं हैं, जो लोगों तक नहीं पहुंची है. अब बड़ी जिम्मेदारी है कि सुविधाएं और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचे.''

लोगों के बहुमत का सभी को सम्मान करना चाहिए- अमृता फडणवीस

जब उनसे पूछा गया कि उद्धव ठाकरे के लिए ये आखिरी किला था जो फिसल गया है. अब आप क्या कहना चाहेंगी. इस पर अमृत फडणवीस ने कहा, ''मैंने काफी समय से उद्धव ठाकरे जी के बारे में कुछ बोला ही नहीं और आज भी नहीं बोलना चाहूंगी. मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि लोगों ने जो बहुमत दिया है, उसका सभी को सम्मान करना चाहिए. सत्ता पक्ष के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, विकास के कार्यों में साथ देना चाहिए. जहां गलतियां हों वहां पर टोकना भी चाहिए. प्रांत और कास्ट की राजनीति छोड़कर लोगों के विकास पर ध्यान देना चाहिए.''

देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ महाराष्ट्र के लिए काम किया- अमृता फडणवीस

मैं इतना जानती हूं कि हर एक कार्यकर्ता, हर एक कैडर, महायुति और बीजेपी के कार्यकर्ता सभी ने बहुत मेहनत की है. देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप को माना है, उसे फॉलो किया है. देवेंद्र फडणवीस ने भी दिन-रात काम करके अपने सीनियर और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं. पीएम नरेंद्र मोदी को आईडियल मानकर सबकुछ छोड़कर सिर्फ महाराष्ट्र के लिए काम किया, इसका मुझे आनंद है.

आम आदमी का जीवन सुखी हो- अमृता फडणवीस

महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार से क्या अपेक्षाएं रखनी चाहिए. इस पर अमृता फडणवीस ने कहा, ''जो 29 महानगरपालिकाएं हैं, उसमें एक आम आदमी का जीवन सुखी हो, इसी पर सरकार का काम आधारित होनी चाहिए. चाहे वो हेल्थ केयर सर्विसेज हो, शिक्षा, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर हो. आम आदमी की पहुंच इन सारी सुविधाओं तक होनी चाहिए. लोगों का जीवन सुखद हो, उनका समय बचे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, इसी पर अगर ध्यान दिया गया तो वो लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर जाएंगे.

'लोगों की पल्स को समझते हुए काम करना चाहिए'

बीएमसी में जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का कद थोड़ा और बढ़ गया है, वो नेशनल राजनीति में एक चेहरा बनकर उभर रहे हैं. इस सवाल पर उन्होंने कहा, ''मैं वो सबकुछ नहीं जानती हूं. मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि आज वो महाराष्ट्र को लीड कर रहे हैं. लोगों ने जिन उम्मीदों को लेकर उन्हें वोट किया है, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए उनके पल्स को समझते हुए महाराष्ट्र के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए लोगों को लगे कि हमने सही इंसान, सही पार्टी और युति को चुना है.

बीएमसी में महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए?

बीएमसी में महिलाओं के लिए क्या कुछ करना चाहिए. आप सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के रूप में उन्हें क्या सलाह देंगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा, ''मैं ये कहूंगी कि महिलाओं को और ज्यादा सुरक्षा दिला पाएं, जो मानव रूपी दानव हैं, वो स्त्रियों के खिलाफ कुछ न कर सकें. महिलाओं के लोन, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एंटरप्राइज में भी हम इनके लिए कुछ कर पाएं तो बहुत अच्छी बात होगी.