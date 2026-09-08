गरबा: मुसलमानों की एंट्री बैन को राणे का समर्थन, CM की पत्नी क्या बोलीं?

महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नितेश राणे ने VHP के उस अपील का समर्थन किया, जिसमें नवरात्र के दौरान पूरे राज्य में ‘गरबा’ और ‘डांडिया’ कार्यक्रमों में मुसलमानों के शामिल होने पर रोक लगाने की बात कही गई है. अब इससे जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अगर किसी भी जाति-धर्म के लोग शांतिपूर्वक उत्सव देखना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है.

जब उनसे पूछा गया कि नितेश राणे ने कहा है कि गरबा उत्सव में मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी. इस सवाल पर सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस ने कहा, ''देखिए, अभी उन्होंने बहुत सोच करके ऐसा कहा है लेकिन मैं उन बातों की गहराई में नहीं जाना चाहती. मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि गरबा हमारा राष्ट्रीय उत्सव है. राष्ट्रीय तरीके से उसे मनाया भी जाता है. अगर किसी भी जाति-धर्म के लोग शांतिपूर्वक, बिना किसी अराजकता पैदा किए हुए ये उत्सव देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि वो ठीक है. इस बैन के पीछे और क्या कारण हैं, उस बारे में मैंने कोई स्टडी नहीं की है.''

उत्सव स्थल पर आने वालों की पहचान की जांच होगी- नितेश राणे

नितेश राणे ने जोर देकर कहा कि उत्सव स्थल पर आने वालों को प्रवेश मिलने से पहले अपनी पहचान की पुष्टि करवानी होगी और हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा. विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने पिछले हफ्ते कहा था कि उसने राज्य में ‘गरबा’ और ‘डांडिया’ कार्यक्रमों में मुसलमानों के शामिल होने पर रोक लगाने का फैसला किया है. इसके लिए आधार सत्यापन और प्रतिभागियों के माथे पर ‘तिलक’ लगाने जैसी पड़ताल की जाएगी.

त्योहारों में ‘लव जिहाद’ के मामले बढ़ जाते हैं- राणे

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक राणे ने आरोप लगाया कि ऐसे त्योहारों के दौरान ‘लव जिहाद’ के मामले बढ़ जाते हैं. उन्होंने VHP की मांग का समर्थन करते हुए कहा, ‘‘जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, उन्हें हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना चाहिए. गरबा में आने वालों को प्रवेश मिलने से पहले अपनी पहचान दिखानी होगी और हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा.’’

डीजे के इस्तेमाल पर नितेश राणे क्या बोले?

वहीं, डीजे के इस्तेमाल पर राणे ने कहा कि सभी धार्मिक जुलूसों पर नियम एक समान रूप से लागू होने चाहिए. उन्होंने कहा, ‘‘अगर गणेश उत्सव के दौरान डीजे बजाने की इजाज़त नहीं है, तो ईद के जुलूसों पर भी वैसी ही पाबंदियां लागू होनी चाहिए.’’ राणे ने ये भी दावा किया कि हाल ही में ईद के जुलूसों के दौरान देर रात तक तेज़ आवाज़ में संगीत बजाया गया. राणे ने सवाल उठाया कि हिंदू रीति-रिवाजों की ही आलोचना क्यों की जाती है, जबकि मुस्लिम धर्मगुरुओं के बयानों पर वैसी चर्चा नहीं की जाती है.

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