‘वो मेरे भाई हैं’, मराठा आंदोलन के बीच मनोज जरांगे पर बोलीं अमृता फडणवीस

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का एक बयान सामने आया है. उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल को अपना भाई बताते हुए उन्हें घर पर खाना खाने के लिए आमंत्रित किया है. अमृता फडणवीस ने यह बात नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान.

मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर सवाल पूछे जाने पर अमृता फडणवीस ने कहा, “जरांगे पाटिल जी मेरे भाई हैं और मैं उन्हें हमारे घर खाने के लिए आमंत्रित करती हूं.” उनके इस बयान को मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच एक भावनात्मक अपील के तौर पर देखा जा रहा है.

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13 दिन से आंदोलन कर रहे हैं जरांगे

मनोज जरांगे पाटिल मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण देने की मांग को लेकर जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में पिछले 13 दिन से आंदोलन कर रहे हैं. उनके आंदोलन के चलते महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है.

STORY | Jarange is my brother, I invite him home for a meal: Amruta Fadnavis



Amruta Fadnavis, wife of Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, has called Maratha quota activist Manoj Jarange Patil her brother and invited him for a meal at her home.



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जरांगे की प्रमुख मांगों में हैदराबाद और सतारा गजट में दर्ज पुराने रिकॉर्ड को लागू करना और मराठा समुदाय के पात्र लोगों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करना शामिल है. उनका कहना है कि इन प्रावधानों के जरिए पात्र मराठा परिवारों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकता है.

मुख्यमंत्री ने भी रखी थी सरकार की स्थिति

इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीते मंगलवार (8 सितंबर) को मराठा आरक्षण को लेकर सरकार का रुख साफ किया था. उन्होंने कहा था कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर जो भी संभव होगा, वह करेगी. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एक समुदाय के हिस्से का आरक्षण लेकर दूसरे समुदाय को नहीं दिया जाएगा.

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ऐसे में अमृता फडणवीस का जरांगे को भाई बताकर घर पर भोजन का न्योता देना राजनीतिक और सामाजिक दोनों लिहाज से चर्चा में आ गया है. उनका बयान ऐसे समय आया है, जब मराठा आरक्षण को लेकर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच गतिरोध बना हुआ है.