हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भीषण लू, अमरावती सबसे गर्म शहर, कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट

महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भीषण लू, अमरावती सबसे गर्म शहर, कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट

Amravati Temperature: आईएमडी ने अगले दो-तीन दिन के लिए महाराष्ट्र के कई जिलों में भीषण लू की स्थिति को लेकर ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है. वर्धा में अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस रहा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 19 May 2026 11:28 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र भीषण लू की चपेट में है, जहां मंगलवार (19 मई) को अमरावती में पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस और वर्धा में 46.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा. क्षेत्र के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है. विदर्भ क्षेत्र को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले दो-तीन दिन के लिए कई जिलों में भीषण लू की स्थिति को लेकर ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है.

अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार को अमरावती 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ क्षेत्र का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि वर्धा में अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री सेल्सियस, अकोला में 46 डिग्री सेल्सियस, नागपुर में 45.5 डिग्री सेल्सियस, यवतमाल में 45.4 डिग्री सेल्सियस, चंद्रपुर में 45.2 डिग्री सेल्सियस, गढ़चिरौली में 44 डिग्री सेल्सियस, गोंदिया में 43.8 डिग्री सेल्सियस, वाशिम में 43.5 डिग्री सेल्सियस और भंडारा में 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

18 मई को वर्धा था क्षेत्र का सबसे गर्म शहर

इससे पहले सोमवार को वर्धा 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ क्षेत्र का सबसे गर्म शहर था. मौसम विभाग ने 19 मई को अकोला, अमरावती, वर्धा और यवतमाल के लिए, जबकि 20-21 मई को अकोला, अमरावती और वर्धा के लिए भीषण लू का ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है. आईएमडी के नागपुर केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया, “नागपुर सहित विदर्भ के कई हिस्सों में पिछले सात-आठ दिन से लू की स्थिति बनी हुई है. आने वाले कुछ दिनों में नागपुर, वर्धा, अकोला, अमरावती और यवतमाल सहित विदर्भ के अधिकांश हिस्सों में गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है.”

मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी

कुमार ने कहा, “पहले लू का दौर कम समय के लिए होता था और कुछ दिनों बाद राहत मिल जाती थी. हालांकि, इस साल तापमान लगातार 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जो बेहद चिंताजनक है. मौसम विभाग ने ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है.” उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी न केवल मानव स्वास्थ्य, बल्कि पशुधन और जलीय जीवों को भी प्रभावित करती है और इससे भूजल के स्तर पर भी असर पड़ता है.

महाराष्ट्र: रिश्तेदार ने पहले नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, फिर रेप कर वीडियो बनाकर वायरल किया

Published at : 19 May 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
Temperature Heat Wave Amravati MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भीषण लू, अमरावती सबसे गर्म शहर, कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट
महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भीषण लू, अमरावती सबसे गर्म शहर, कई जिलों में हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट
महाराष्ट्र
नमाज पर CM योगी के बयान पर अबू आजमी बोले, 'जैसे दुनिया चलती है, वैसे ही हमारा देश भी चलेगा'
नमाज पर CM योगी के बयान पर अबू आजमी बोले, 'जैसे दुनिया चलती है, वैसे ही हमारा देश भी चलेगा'
महाराष्ट्र
ट्विशा शर्मा की रिटायर्ड जज सास पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, 'खुद आरोपी हैं, बार-बार...'
ट्विशा शर्मा की रिटायर्ड जज सास पर भड़कीं प्रियंका चतुर्वेदी, 'खुद आरोपी हैं, बार-बार...'
महाराष्ट्र
Explained: रोजाना 80 लाख बिक्री और 1.6 करोड़ कमाई! मुंबई की पहचान 'वड़ा पाव' का महंगा होना नॉर्मल क्यों नहीं? कितना बड़ा असर
रोज 80 लाख बिक्री और 1.6 करोड़ कमाई! मुंबई की पहचान 'वड़ा पाव' का महंगा होना नॉर्मल क्यों नहीं?
Advertisement

वीडियोज

Samay Raina के शो से सामने आई तस्वीर, पैनल में दिखीं आलिया भट्ट और शरवरी
शादी को लेकर Sara Ali Khan का बड़ा बयान, बोलीं- जल्दबाजी में नहीं करूंगी शादी
Man Atisundar: Radhya की महीनों की मेहनत रंग लाई, खुली Niharika की पोल
Bollywood News: सोशल मीडिया पर तन्हाई वाले पोस्ट से मचा हड़कंप, भाईजान को खुद आकर बयां करना पड़ा सच
Salman Khan ने बताया क्यों नहीं पढ़ते scripts, वायरल वीडियो के बाद मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
RBI का बड़ा एक्शन, इस बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों के जमा पैसों का क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फाल्टा उपचुनाव: TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के लड़ने से इनकार पर सपा ने कहा, 'अब तो...'
फाल्टा उपचुनाव: TMC उम्मीदवार जहांगीर खान के लड़ने से इनकार पर सपा ने कहा, 'अब तो...'
क्रिकेट
मोहम्मद शमी फिर हुए नजरअंदाज, अजीत अगरकर ने दिया बेतुका बयान, बोले- 'वो सिर्फ T20 के लिए...'
मोहम्मद शमी फिर हुए नजरअंदाज, अजीत अगरकर ने दिया बेतुका बयान, बोले- 'वो सिर्फ T20 के लिए...'
इंडिया
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
अभी और झुलसाएगी गर्मी! हफ्ते के आखिर तक इन जगहों पर होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग का जानें पूर्वानुमान
बॉलीवुड
रिया चक्रवर्ती और पारुल गुलाटी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, बोलीं- खुद को मिस कर रहे
रिया चक्रवर्ती और पारुल गुलाटी ने लिया सोशल मीडिया से ब्रेक, बोलीं- खुद को मिस कर रहे
विश्व
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
रहमान गली बनी राम गली, क्यों लाहौर की गलियों के नाम बदल रहा पाकिस्तान?
शिक्षा
इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान की सैलरी होती है कितनी, प्लेइंग-11 से कितना ज्यादा मिलता है पैसा?
इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान की सैलरी होती है कितनी, प्लेइंग-11 से कितना ज्यादा मिलता है पैसा?
जनरल नॉलेज
Hezbollah Drones: किस तकनीक से ड्रोन बना रहा हिज्बुल्लाह, जिसे ट्रैक करने में नाकाम हो रहा इजरायल?
किस तकनीक से ड्रोन बना रहा हिज्बुल्लाह, जिसे ट्रैक करने में नाकाम हो रहा इजरायल?
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget