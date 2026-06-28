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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रAmravati News: समृद्धि महामार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, परिवार के 5 लोगों की मौत

Amravati News: समृद्धि महामार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, परिवार के 5 लोगों की मौत

Amravati-Samruddhi Road Accident News: अमरावती में समृद्धि महामार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा दर्ज किया गया है. तेज रफ्तार कार के ट्रक से टकराने पर चंद्रपुर के एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 28 Jun 2026 03:00 PM (IST)
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महाराष्ट्र के अमरावती जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने लाई गई है. धामणगांव रेलवे तहसील से गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग पर रविवार (28 जून) को एक भीषण सड़क हादसा देखा गया. नागपुर से मुंबई की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार आगे चल रहे एक ट्रक से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त बताई जा रही है कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कार के अनियंत्रित होने के कारण यह हादसा दर्ज किया गया. दुर्घटना में जिन पांच लोगों को मृत घोषित किया गया है, उनमें दो पुरुष, दो महिलाएं और एक छोटी बच्ची शामिल है. शुरुआती जांच में यह सामने लाया गया है कि ये सभी मृतक चंद्रपुर जिले के एक ही परिवार के सदस्य थे.

राहत एवं बचाव कार्य शुरू

घटना की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस और आपातकालीन सेवाओं की टीमों को तुरंत मौके पर भेजा गया और उनके द्वारा राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. पुलिस द्वारा सभी शवों को कब्जे में लेकर दुर्घटना के असल कारणों की जांच शुरू कर दी गई है.

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समृद्धि महामार्ग की सुरक्षा पर फिर उठाए गए सवाल

इस भीषण हादसे के बाद एक बार फिर समृद्धि महामार्ग पर तेज रफ्तार वाहनों की सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया है कि हाईवे पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद तेज रफ्तार पर प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं किया जा रहा है.

लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए अब पुलिस और प्रशासन से सख्त निगरानी किए जाने और गति नियंत्रण (Speed Limit) के लिए प्रभावी व कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग तेज कर दी गई है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Amravati News ROAD ACCIDENT
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