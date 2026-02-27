हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Amravati News: चिकन खाने के विवाद में ममेरे भाई ने की 12 साल के बच्चे की हत्या, दर्ज कराई झूठी शिकायत

Amravati News In Hindi: अमरावती जिले में चिकन विवाद में 21 वर्षीय बब्बू गौड ने 12 वर्षीय ममेरे भाई की हत्या कर दी. हत्या को दुर्घटना दिखाने की कोशिश विफल रही. पुलिस जांच में साजिश उजागर हुई.

By : सूरज ओझा | Edited By: जतिन राय | Updated at : 27 Feb 2026 02:09 PM (IST)
महाराष्ट्र के अमरावती जिले के भातकुली तालुका से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. चिकन खाने को लेकर हुए मामूली विवाद में 21 वर्षीय बब्बू गौड ने अपने ही 12 वर्षीय ममेरे भाई जितेराजा गौड पर लोहे की धारदार वस्तु से हमला कर घर के अंदर ही उसकी हत्या कर दी. मृतक के पिता ने हत्या को हादसा दिखाने के लिए झूठी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस की गहन जांच में पूरी साजिश बेनकाब हो गई.

हत्या छिपाने की नाकाम कोशिश

घटना के बाद आरोपी बब्बू गौड और मृतक के पिता ने मिलकर इसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की और पुलिस में झूठी शिकायत दर्ज कराई. लेकिन भातकुली पुलिस निरीक्षक रविंद्र राजुलवालकर के नेतृत्व में हुई जांच में हत्या का खुलासा हो गया. मृतक और आरोपी दोनों मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और काम के सिलसिले में भातकुली में रह रहे थे.

 BNS के तहत इन धाराओं में होगी कार्यवाही

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत कार्यवाही शुरू की है. आरोपी बब्बू गौड पर BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान है. नाबालिग की हत्या होने के कारण धारा 103 के साथ धारा 3(5) यानी संयुक्त आपराधिक आशय भी लागू हो सकती है. वहीं मृतक के पिता पर झूठी शिकायत दर्ज कराने और सबूत छिपाने के लिए BNS की धारा 238 यानी साक्ष्य नष्ट करना और धारा 229 यानी झूठी जानकारी देकर जांच को गुमराह करना के तहत कार्यवाही की जा सकती है.

 पिता भी बने आरोपी

झूठी शिकायत दर्ज कराने के कारण मृतक के पिता को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है. आरोपी बब्बू गौड को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है.

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Published at : 27 Feb 2026 02:09 PM (IST)
MAHARASHTRA NEWS Amravati News
