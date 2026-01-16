Amravati Municipal Election Result 2026 Live: अमरावती में फिर बना पाएगी कांग्रेस अपना किला या बीजेपी का गढ़ रहेगा मजबूत? 10 बजे से काउंटिंग
Amravati Municipal Corporation Election 2026 Live: अमरावती महानगर पालिका विदर्भ की प्रशासनिक राजधानी मानी जाती है. यह शहर लंबे समय तक कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है.
LIVE
Background
अमरावती नगर निगम चुनावों के लिए आज सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी. अमरावती में, नगर निगम के 22 वार्डों में 87 कॉर्पोरेटर सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें लगभग 6.77 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स ने कई पार्टियों के बीच मुकाबले में हिस्सा लिया. कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ-साथ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी वोटिंग से पहले के हफ्तों में जोरदार कैंपेन किया.
अमरावती महानगर पालिका विदर्भ की प्रशासनिक राजधानी मानी जाती है. यह शहर लंबे समय तक कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है और यहां की राजनीति पर सहकारी संस्थाओं, शिक्षा जगत और सामाजिक संगठनों का खास प्रभाव रहा है.
इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी मुख्य दावेदार हैं. कांग्रेस अपने पुराने संगठनात्मक ढांचे और स्थानीय नेतृत्व के दम पर सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है. वहीं बीजेपी शहरी विकास, सड़क परियोजनाओं और केंद्र-राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर आक्रामक प्रचार में जुटी है. शिवसेना के दोनों गुट और एनसीपी कुछ वार्डों में संतुलन बनाने की स्थिति में हैं, जिससे मुकाबला कई जगह त्रिकोणीय बन रहा है.
टॉप हेडलाइंस
