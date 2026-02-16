अमरावती जिले के कांतानगर इलाके में रविवार (15 फरवरी) आधी रात एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. चोरों ने पुलिस बंदोबस्त के बावजूद जजों और जुडिशल कर्मचारियों की कॉलोनी में सेंधमारी कर दी. जानकारी के मुताबिक, 5 जजों और 4 जुडिशल कर्मचारियों के कुल 9 घरों में चोरी हुई है. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

अलग-अलग कॉलोनियों में तोड़े ताले

बताया जा रहा है कि कांतानगर क्षेत्र में न्यायाधीशों और कर्मचारियों की दो अलग-अलग कॉलोनियां हैं. नलदमयंती कॉलोनी में तीन जजों के घरों के ताले तोड़े गए, जबकि पैनगंगा इमारत में दो अन्य जजों के घरों को निशाना बनाया गया. इसके अलावा जजों की कॉलोनी के पीछे बने आवासीय परिसर में 4 कर्मचारियों के घरों में भी चोरी की गई.

पुलिस बंदोबस्त के बावजूद वारदात

हैरानी की बात यह है कि जिस समय यह चोरी हुई, उस वक्त इलाके में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त बताया जा रहा है. इसके बावजूद चोर बंद पड़े घरों को निशाना बनाकर फरार हो गए. शुरुआती जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने पहले इलाके की रेकी की थी और पता लगाया था कि किन घरों में लोग बाहर गए हुए हैं.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, चोर कॉलोनी के पीछे की झाड़ियों का सहारा लेकर दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए. वारदात को अंजाम देने के बाद वे उसी रास्ते भाग निकले. सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्धों की तस्वीरें कैद हुई हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

कितने की हुई चोरी, अभी साफ नहीं

फिलहाल 9 घरों से कितनी नकदी या कीमती सामान चोरी हुआ है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जजों के आवास पर हुई इस घटना ने राज्य की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और संदिग्धों की तलाश जारी है.