अमरावती के समृद्धि महामार्ग पर भीषण हादसा, 7 की मौत, 19 घायल

महाराष्ट्र के अमरावती जिले में समृद्धि महामार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. धामणगांव रेलवे के पास चैनल नंबर 97 पर ट्रक और टेम्पो पिकअप की जोरदार टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायलों को तत्काल धामणगांव ग्रामीण अस्पताल पहुंचाया गया. इनमें 4 से 5 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, टेम्पो पिकअप में सवार लोग बुलढाणा जिले के शेगांव से दुर्गादेवी की मूर्ति लेकर वर्धा की ओर जा रहे थे. इसी दौरान धामणगांव रेलवे के पास समृद्धि महामार्ग के चैनल नंबर 97 पर ट्रक और टेम्पो पिकअप के बीच जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो में सवार 7 लोगों ने दम तोड़ दिया.

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स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने में की मदद

हादसे की जानकारी मिलते ही धामणगांव रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय नागरिकों और पत्रकारों ने भी राहत और बचाव कार्य में मदद की. घायलों को एंबुलेंस और अन्य वाहनों की मदद से धामणगांव ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने के बाद घायलों का इलाज शुरू किया गया.

अमरावती ग्रामीण एसपी निकेतन कदम ने बताया कि हादसे में कुल 19 लोग घायल हुए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है. उन्होंने बताया कि घायलों में 4 से 5 लोगों की हालत बेहद गंभीर और क्रिटिकल है. वहीं करीब 14 से 15 लोग मामूली रूप से घायल हैं और फिलहाल आउट ऑफ डेंजर बताए जा रहे हैं.

हादसे की जानकारी मिलने के बाद अमरावती ग्रामीण एसपी निकेतन कदम और धामणगांव की नगराध्यक्ष अर्चना रोठे भी अस्पताल पहुंचीं. दोनों ने घायलों की स्थिति के बारे में जानकारी ली और इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. दुर्घटना किस वजह से हुई और टक्कर किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.

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सुनेत्रा पवार ने जताया दुख

महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने एक्स पर पोस्ट कर हादसे पर दुख जताया. उन्होंने कहा, "समृद्धि महामार्ग पर अमरावती जिले के धामणगांव इलाके में हुए भीषण हादसे की घटना बेहद दुखद है. नवरात्रोत्सव के लिए दुर्गा देवी की मूर्ति लाने गए युवकों के साथ यह दर्दनाक हादसा हुआ. इस दुर्घटना में कुछ युवकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. इस हादसे में जान गंवाने वाले युवकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि. उनके परिवारों के दुख में मैं सहभागी हूं. हादसे में घायल सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की मां दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करती हूं."

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. हादसे में जान गंवाने वालों और घायलों की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है.