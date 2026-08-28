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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशिवसेना का दावा- 2.5 साल बाद BMC में हमारा मेयर, BJP ने बढ़ाया सस्पेंस

शिवसेना का दावा- 2.5 साल बाद BMC में हमारा मेयर, BJP ने बढ़ाया सस्पेंस

शिंदे गुट के नेता अमेय घोले ने दावा किया कि वर्षा बंगले पर CM देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच BMC में सत्ता साझेदारी को लेकर बात हुई थी. BJP नेता आशीष शेलार ने इस पर प्रतिक्रिया दी.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 28 Aug 2026 09:05 PM (IST)
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बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के मेयर पद को लेकर महायुति के दो बड़े सहयोगी दलों शिवसेना (शिंदे गुट) और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. शिवसेना शिंदे गुट के नेता अमेय घोले ने दावा किया है कि सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला पहले ही तय हो चुका है और ढाई साल बाद सवा साल के लिए मेयर पद शिवसेना के पास आएगा. हालांकि, बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने इस मुद्दे को औपचारिक बातचीत का विषय बताते हुए सस्पेंस बरकरार रखा है.

वर्षा बंगले की बैठक में तय हुआ था फॉर्मूला- अमेय घोले

अमेय घोले ने दावा किया कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के सरकारी निवास वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच सत्ता साझेदारी को लेकर बातचीत हुई थी.

BMC मेयर पद को लेकर क्या तय हुआ था फॉर्मूला?

घोले के मुताबिक, बैठक में तय हुआ था कि ढाई साल तक मेयर पद बीजेपी के पास रहेगा, इसके बाद सवा साल शिवसेना और फिर अंतिम सवा साल बीजेपी के पास रहेगा. उन्होंने यह भी दावा किया कि समितियों और अन्य पदों के बंटवारे का फॉर्मूला भी उसी बैठक में तय किया गया था.

अमेय घोले ने कहा, “ढाई साल के बाद जो सवा साल आएगा, उसमें मेयर पद शिवसेना का ही रहेगा. अगर बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं को इसकी जानकारी नहीं है, तो यह कम्युनिकेशन गैप हो सकता है. हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि अगला मेयर शिवसेना का ही होगा.”

औपचारिक बातचीत के बाद ही होगी स्थिति साफ- BJP

अमेय घोले के दावे पर बीजेपी ने फिलहाल बेहद सावधानी से प्रतिक्रिया दी है. कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता आशीष शेलार ने कहा कि अनौपचारिक बातचीत में क्या हुआ था, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा. शेलार ने कहा, “एकनाथ शिंदे जी हमारे NDA के नेता हैं. इनफॉर्मल बातचीत में उन्होंने जो कहा, उस पर फॉर्मल कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा. जब फॉर्मल बातचीत होगी, तो दोनों पक्ष अपनी बात साफ करेंगे.”

क्या महायुति में पावर शेयरिंग को लेकर मतभेद?

मेयर पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी के अलग-अलग बयानों के बाद महायुति के भीतर पावर शेयरिंग के फॉर्मूले पर सवाल खड़े होने लगे हैं. शिवसेना जहां वर्षा बंगले में हुई कथित बैठक और पहले से तय फॉर्मूले का हवाला देकर मेयर पद पर अपना दावा ठोक रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि अंतिम तस्वीर औपचारिक बातचीत के बाद ही साफ होगी.

ऐसे में मुंबई महानगरपालिका की मेयर कुर्सी को लेकर महायुति के भीतर सस्पेंस बढ़ गया है. अब देखना होगा कि दोनों दल आपसी बातचीत से सत्ता साझेदारी का फॉर्मूला तय करते हैं या फिर मेयर पद को लेकर यह विवाद महायुति के भीतर नई राजनीतिक खींचतान की वजह बनता है.

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 28 Aug 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
BMC Eknath Shinde
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