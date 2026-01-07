कांग्रेस-मुक्त भारत का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी जब अंबरनाथ नगर परिषद में सीधे कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल हुई, तो सियासत में हलचल तेज हो गई. इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद श्रीकांत शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है.

बीजेपी के फैसले पर उठाए सवाल

शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि अंबरनाथ में BJP और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, तो इसका जवाब भी BJP नेताओं को ही देना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि यह फैसला शिवसेना का नहीं है और न ही इस पर शिवसेना को सफाई देने की जरूरत है.

शिवसेना शिंदे गुट को सत्ता से दूर रखने की राजनीति

सांसद शिंदे ने इशारों-इशारों में कहा कि शिवसेना (शिंदे गुट) को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस का सहारा लिया. उन्होंने कहा कि यह फैसला कई सवाल खड़े करता है, खासकर तब, जब सालों से BJP और शिवसेना केंद्र, राज्य और नगर निगम स्तर पर साथ काम कर रही हैं.

बीजेपी-शिवसेना गठबंधन रहना चाहिए अटूट

शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि BJP और शिवसेना का गठबंधन सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि विचारधारा का भी है. यह गठबंधन मजबूत और अटूट रहना चाहिए. उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस तरह के फैसलों से कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा होता है.

अंबरनाथ में शिवसेना ने किया विकास

उन्होंने याद दिलाया कि अंबरनाथ नगर परिषद में शिवसेना सत्ता में थी और वहां विकास के कई अच्छे काम किए गए. जनता के बीच शिवसेना ने हमेशा विकास की राजनीति की है और आगे भी वही रास्ता अपनाया जाएगा.

शिवसेना विकास करने वालों के साथ

शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि शिवसेना का रुख बिल्कुल साफ है. जो भी विकास की राजनीति करेगा, शिवसेना उसके साथ खड़ी होगी. सत्ता के लिए समझौते नहीं, बल्कि जनता के हित में फैसले शिवसेना की प्राथमिकता रहेंगे.