महाराष्ट्र में बैनर पर सियासी घमासान, एकनाथ शिंदे और राहुल गांधी के एक साथ फोटो ने बढ़ाई हलचल

महाराष्ट्र में एक चुनावी बैनर को लेकर सियासी घमासान मचा है. इसे लेकर शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और उनके गुट पर तीखा हमला बोला है. दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चुनावी बैनर वायरल है, जिसमें एकनाथ शिंदे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं. दानवे ने यह फोटो शेयर कर शिंदे पर सीधा प्रहार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि 'बालासाहेब के विचारों’ को खूंटी पर टांग दिया है.

चुनावी बैनर में क्या है?

उद्धव ठाकरे गुट के नेता अंबादास दानवे ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर यह बैनर शेयर किया है. इस बैनर में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तीनों के फोटो एक साथ दिखाई दे रहे हैं. खास बात यह है कि बैनर पर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का 'धनुष-बाण' चुनाव चिह्न भी साफ दिखाई दे रहा है.

उमरगा नगरपरिषद चुनाव का बैनर

यह बैनर उमरगा नगरपरिषद चुनाव के प्रचार से जुड़ा है. इस पर लिखा है कि शिवसेना-कांग्रेस-लहुजी शक्ति सेना-रयत क्रांती और मित्र शहर विकास पैनल के नगराध्यक्ष पद और प्रभाग क्रमांक 2 के अधिकृत उम्मीदवार. इससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्तर पर महायुती में असामान्य और उलझे हुए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं.

इसे ही कहते हैं पैरों तले अंधेरा- अंबादास दानवे

दानवे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “कांग्रेस नहीं चलेगी कहकर छाती ठोकते हुए सूरत-गुवाहाटी-गोवा घूम आए और अब नाक कटवा ली. अब देखो! साजिशकर्ता एकनाथ शिंदे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक ही बैनर पर. वह भी धनुष-बाण चिन्ह के साथ! संक्षेप में, दिल्लीशासकों के डर से ‘बालासाहेब के विचारों’ को खूंटी पर टांग दिया है. इसे ही कहते हैं पैरों तले अंधेरा!” दानवे ने यह पोस्ट अमित शाह और महाराष्ट्र भाजपा को भी टैग की है.

शिंदे गुट पर राजनीतिक सवाल

दानवे ने आरोप लगाया कि शिंदे गुट ने बगावत करते समय कहा था कि वे बालासाहेब के विचारों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब वही कांग्रेस नेताओं के साथ बैनर पर दिख रहे हैं. इस घटनाक्रम के कारण भाजपा-शिंदे गुट की महायुती और स्थानीय स्तर पर बनाए जा रहे राजनीतिक समीकरण दोनों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गए हैं. कई जगहों पर महायुती में रहते हुए भी स्थानीय चुनावों में कांग्रेस से तालमेल बनते दिखाई दे रहा है, और इसी मुद्दे को लेकर शिंदे गुट पर जबरदस्त राजनीतिक निशाना साधा जा रहा है.